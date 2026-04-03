Пальне в Україні здорожчає ще більше: експерт розповів, коли саме

АЗС / © Associated Press

Реклама

Вартість дизельного пального в Україні може перетнути психологічну позначку у 100 гривень за літр. Причиною такого прогнозу став аномальний стрибок світових котирувань, який експерти порівнюють із паливною кризою 1970-х років.

Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, на європейських торговельних майданчиках зафіксовано безпрецедентне зростання цін на нафтопродукти. Зокрема, лондонська біржа ICE продемонструвала стрімку динаміку, яка безпосередньо впливає на український імпорт.

Реклама

«Вчора лондонська біржа ICE закрилася по газойлю на позначці 1521 дол./т, за день зростання склало 155 доларів за тону», — зазначив Куюн.

Ще вищі показники фіксуються на Півдні Європи, де котирування дизельного пального сягнули 1617 доларів за тонну.

Експерт наголосив на історичній значущості цього моменту: «Це рекорд за останні… Я навіть не знаю, чи були такі ціни колись… Кажуть, щось схоже було в 1970-х».

Скільки коштуватиме літр пального на заправках

Такі цінові коливання у Європі миттєво позначаються на собівартості пального, яке постачається в Україну. За розрахунками фахівця, ціна на кордоні вже наближається до 95 гривень за літр.

Реклама

«Цілком реальна історія, якщо ситуація зі світовою паливною кризою не зміняться», — зазначив Куюн.

Він також додав, що гуртові ціни на дизельне пальне в Україні вже відреагували на світові тенденції та зросли до 90-93,5 гривні за літр.

Чи чекати на дефіцит пального у квітні

Попри тривожні цінові прогнози, ситуація з наявністю ресурсу в країні залишається стабільною. Експерт запевняє, що водіям не варто очікувати на порожні АЗС найближчим часом.

Наразі в Україні сформовано необхідні запаси дизельного пального. Крім того, великі мережі заправок уже підписали відповідні контракти на постачання пального у квітні, що має забезпечити безперебійну роботу ринку. Таким чином, основною проблемою для споживачів стане саме вартість ресурсу, а не його фізична відсутність.

Реклама

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, конфлікт між США та Іраном призвів до рекордного здорожчання пального. Експерти прогнозують, що ціни на пальне будуть далі зростати, адже між цінами на сиру нафту та цифрами на заправках зазвичай існує певна затримка.

Зауважимо, що днями на деяких АЗС вартість дизпалива перетнула нову психологічну позначку — 90 гривень за літр. Такі цінники можна було побачити на преміальний дизель.

Попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через війну на Близькому Сході, не варто чекати на дефіцит дизелю в Україні. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський також наголошує, що «практично 100% потреб країни в дизпаливі» на квітень вже законтрактовано.