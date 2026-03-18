Пальне в Україні знову здорожчало: актуальні ціни на АЗС

Ціни на пальне в Україні зростають / © ТСН.ua

Станом на 18 березня в Україні зафіксовано підвищення середніх цін на всі основні види пального. Найбільше здорожчання продемонструвало дизельне пальне, тоді як найменше — бензин марки А-92.

Про це свідчать дані на сайті «Мінфін».

Ціни на пальне 18 березня

Згідно з актуальними даними, у середу бензин А-95 преміум коштує в середньому 73,73 грн за літр, що на 0,51 грн більше, ніж до того. Звичайний бензин А-95 здорожчав на 0,53 грн — до 70,22 грн за літр.

Менш відчутно змінилася ціна на бензин А-92 — вона зросла на 0,11 грн і зараз становить 66,33 грн за літр.

Найвищу ціну серед усіх видів пального традиційно тримає дизель — 78,48 грн за літр. Він здорожчав на 0,71 грн, що є найбільшим приростом серед усіх позицій.

Водночас автомобільний газ залишається найдоступнішим видом пального — 43,9 грн за літр. Його вартість також зросла, але незначно — на 15 коп.

Таким чином, на ринку пального спостерігається загальна тенденція до зростання цін. Найбільший тиск відчуває дизельний сегмент, тоді як бензини дорожчають помірніше.

Ціни на пальне на АЗС України

Середні ціни на пальне у операторів (грн/л) станом на 18 березня:

AMIC — А-95+: 70,72; А-95: 67,99; ДП: 78,94; газ: 42,54

BVS — А-95+: 72,99; А-95: 69,99; ДП: 77,99; газ: 42,99

Chipo — А-95: 70,88; ДП: 78,87; газ: 44,90

Grand Petrol — А-95+: 74,99; А-95: 71,99; ДП: 80,99; газ: 45,99

Green Wave — А-95: 70,00; ДП: 79,00; газ: 44,00

KLO — А-95+: 75,69; А-95: 71,29; А-92: 70,29; ДП: 81,69; газ: 45,60

Mango — А-95: 68,99; ДП: 77,99; газ: 42,16

Marshal — А-95+: 71,99; А-95: 68,99; ДП: 74,99; газ: 42,17

Motto — А-95+: 69,98; А-95: 69,99; ДП: 76,84; газ: 42,81

Neftek — А-95+: 71,99; А-95: 68,99; А-92: 64,99; ДП: 77,99; газ: 44,99

Ovis — А-95+: 71,99; А-95: 68,99; А-92: 65,99; ДП: 79,99; газ: 43,99

Parallel — А-95+: 72,91; А-95: 70,06; ДП: 78,24; газ: 42,47

RLS — А-95+: 71,90; А-95: 67,90; А-92: 65,90; ДП: 74,90; газ: 41,90

Rodnik — А-95: 66,99; ДП: 68,99; газ: 41,99

SOCAR — А-95+: 74,13; А-95: 70,99; ДП: 79,85; газ: 45,69

SUN OIL — А-95: 69,95; А-92: 68,95; ДП: 74,95; газ: 45,25

U.GO — А-95: 67,90; А-92: 64,90; ДП: 73,90; газ: 41,40

UKRNAFTA — А-95+: 71,99; А-95: 68,99; А-92: 65,99; ДП: 75,99; газ: 41,99

UPG — А-95+: 72,90; А-95: 69,90; ДП: 79,90; газ: 44,40

VST — А-95: 68,90; ДП: 75,90; газ: 43,90

VostokGaz — А-95+: 71,99; ДП: 76,99; газ: 43,49

WOG — А-95+: 75,99; А-95: 72,99; ДП: 81,99; газ: 45,98

ZOG — А-95: 68,00; А-92: 59,00; ДП: 77,00; газ: 43,00

«Авантаж 7» — А-95: 68,95; ДП: 77,95; газ: 41,45

«Автотранс» — А-95+: 76,98; А-95: 69,98; А-92: 68,98; ДП: 77,98; газ: 42,98

«БРСМ-Нафта» — А-95: 68,74; ДП: 74,99; газ: 41,92

«Дніпронафта» — А-95: 68,99; ДП: 76,49; газ: 43,99

«Катрал» — А-95: 70,99; ДП: 74,99; газ: 43,77

«Кворум» — А-95: 67,98; А-92: 66,48; ДП: 75,98; газ: 42,48

«Маркет» — А-95: 69,99; ДП: 77,99; газ: 42,50

OKKO — А-95+: 75,99; А-95: 72,99; ДП: 81,99; газ: 45,99

«Олас» — А-95: 69,90; А-92: 68,50; ДП: 76,99; газ: 42,50

«Рур груп» — А-95: 70,49; А-92: 68,49; ДП: 79,40; газ: 44,00

«Фактор» — А-95: 67,00; ДП: 77,00

До слова, через війну на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки дизель і авіапальне дорожчають швидше за нафту, оскільки виник дефіцит середньо-важкої сировини, необхідної для їхнього виробництва. За даними Goldman Sachs, ціна марки Brent перевищила 100 дол., але вартість готового палива в окремих регіонах зросла вдвічі, що змусило деякі країни обмежити експорт.