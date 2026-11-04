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ТСН у соціальних мережах

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Пальне знову дорожчає: які ціни на бензин, дизель і газ на АЗС станом на 4 листопада

Українські АЗС продовжують утримувати високі ціни на пальне: дизель коштує від 102,90 грн за літр, а преміальні марки сягають 111 грн.

Автори публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на пальне 4 листопада

Ціни на пальне 4 листопада / © pixabay.com

Середа, 4 листопада, не принесла полегшення українським водіям — цінники на АЗС залишаються високими. На тлі відносної стабільності в інших сегментах мережа «Укрнафта» знову підвищила вартість автогазу, а ціни на дизель на всіх заправках остаточно піднялися вище 100 грн.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Ціни на пальне 4 листопада: скільки коштують бензин, дизель і газ

Здорожчання скрапленого газу продовжилося. Зокрема, «Укрнафта» підняла ціну цього виду пального на 1,00 грн/л, довівши її до 57,90 грн/л. На більшості інших великих АЗС автогаз торгується впритул до бар’єру у 59,90 грн/л.

Вартість стандартного дизеля варіюється залежно від мережі від 102,90 грн/л. Найнижча ціна тепер не в «Укрнафти», а в UPG. Найдорожчим залишається дизель з SOCAR. Брендований дизель преміум-класу обходиться покупцям у межах 105,90–111,00 грн/л.

Базовий бензин марки А-95 продають за ціною від 88,90 до 95,90 грн/л. За покращені преміальні види цього пального доведеться сплатити від 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.

OKKO

  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн.

  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн.

  • Бензин А-95 Євро — 92,90 грн.

  • ДП Pulls — 109,90 грн.

  • ДП Євро — 106,90 грн.

  • Газ — 59,90 грн.

WOG

  • Бензин 100 — 102,90 грн.

  • Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн.

  • Бензин 95 Євро — 92,90 грн.

  • ДП Mustang — 109,90 грн.

  • ДП Євро-5 — 106,90 грн.

  • Газ — 59,90 грн.

SOCAR

  • Бензин NANO 100 — 105,00 грн

  • Бензин NANO 95 — 98,90 грн

  • Бензин А-95 — 95,90 грн

  • ДП NANO Extro — 111,00 грн

  • ДП NANO — 108,00 грн

  • Газ — 59,90 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн

  • Бензин А-95 — 88,90 грн

  • Бензин А-92 — 86,90 грн

  • ДП (Energy) — 105,90 грн

  • ДП — 103,90 грн

  • Газ — 57,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн

  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн

  • Бензин A-95 — 89,90 грн

  • ДП upgDIESEL — 105,90 грн

  • ДП EURO DIESEL — 102,90 грн

  • Газ — 58,90 грн

Ціна на пальне в Україні

Нагадаємо, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла з приблизно 58 грн на початку року до 90 грн у жовтні, а преміальні види пального вже перетнули позначку в 100-111 грн/л. За прогнозом економістки Олени Нусінової, подальша динаміка до кінця року повністю залежить від світового ринку, насамперед від геополітичних конфліктів навколо Ірану, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та політики ОПЕК+.

За сприятливого сценарію можливе зниження цін, проте за негативного — вартість літра А-95 наблизиться до 100 грн. Таке здорожчання пального також посилює тиск на собівартість товарів і загальну інфляцію в Україні.

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