Пальне знову злітає: чому мережі АЗС більше не можуть стримувати ціни

Подорожчання пального на АЗС / © Associated Press

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На українському ринку пального склалася критична та аномальна ситуація: гуртова вартість дизельного пального перевищила роздрібні ціни на стелах АЗС. Запас міцності для стримування вартості пального практично вичерпано, тому найближчим часом водіям варто готуватися до неминучого переписування цінників.

Про це попередив експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, спираючись на дані Сергія Сапегіна та НТЦ «Психея».

За його даними, станом на 15 липня середня гуртова ціна дизпалива досягла 76,84 грн/л, тоді як середня роздрібна на АЗС становила 75,83 грн/л. Тобто гуртова ціна уже на 1,01 грн/л дорожча за роздрібну.

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Розрахунковий імпортний паритет становить 75,87 грн/л, що означає роботу автозаправних станцій на межі збитковості щодо нових партій пального (роздріб нижчий за новий імпорт на символічні 4 копійки).

Лише за один тиждень (від 8 до 15 липня) на ринку відбулися радикальні зміни:

Гуртові ціни злетіли на 10,85 грн/л (+16,44%).

Роздрібні ціни втрималися, зрісши лише на 39 копійок (+0,52%).

Маржа між роздробом та гуртом впала з комфортних 9,45 грн/л до мінусових показників 1,01 грн/л.

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Чому штормить ринок пального?

Експерт виділяє чотири ключові фактори, які спровокували різкий ціновий стрибок:

Здорожчання в Європі. Котирування Platts FOB Italy на дизпаливо підскочили на 22% лише за тиждень. Через це імпортний паритет для України зріс майже на 10 грн/л.

Логістична криза. Ставки фрахту танкерів зросли майже вдвічі — з 63 тисяч до понад 112 тисяч доларів на добу.

Дефіцит пропозиції. Морський експорт російського дизпалива у червні впав на 39%. Обіцяні обсяги з Китаю ще не дісталися європейського ринку.

Падіння гривні. Послаблення національної валюти щодо долара та євро на 0,7% зробило закупівлю валюти та сплату акцизів для імпортерів дорожчими.

Прогноз: до чого готуватися водіям

Схожа ситуація спостерігалася на початку березня і закінчилася суттєвим здорожчанням пального на заправках. Однак цього разу підвищення буде нерівномірним, оскільки мережі мають різні залишки старого ресурсу.

Базовий сценарій. Попереду нерівномірне, але неминуче підвищення роздрібних цін. Питання вже не в тому, чи будуть переписувати цінники на стелах, а в тому, як швидко у мереж закінчаться старі запаси пального.

Раніше експерт попередив, що вже найближчими днями українські водії можуть зіткнутися з новою ціновою кризою на АЗС.

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