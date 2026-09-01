Паливна гойдалка: які мережі АЗС задерли ціни, а хто знизив вартість 1 вересня

АЗС / © Associated Press

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На початку вересня на українських АЗС зафіксовано різнонаправлені цінові коливання. Середня вартість бензину А-95 становить близько 80,63 грн за літр, а дизелю — 91,77 грн.

Про це повідомляє «Главком».

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У трьох паливних мережах зафіксували зміни вартості пального порівняно з попереднім днем.

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Зокрема, на АЗС WOG бензин А-95, А-95+ та А-100 зріс у ціні на 1 грн/л. У мережі KLO вартість А-95+ та автогазу підвищилася на 40 коп./л, а А-92 подорожчав на 1 грн/л.

Водночас «БРСМ-Нафта» знизила ціни на А-95 та дизельне пальне — обидва види пального здешевшали на 1 грн/л.

Найвищі ціни на пальне наразі зафіксовані в мережах ОKKO, WOG та Socar. Найдешевше пальне, як і раніше, можна придбати на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне 1 вересня 2026 року

UPG

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А-95 — 78,90 грн/л

А-95+ — 80,90 грн/л

ДП — 89,90 грн/л

ДП+ — 91,90 грн/л

А100 — 87,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

OKKO

А-95 — 83,90 грн/л

А-95+ — 86,90 грн/л

ДП — 93,90 грн/л

ДП+ — 96,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

WOG

А-95 — 83,90 грн/л

А-95+ — 86,90 грн/л

ДП — 93,90 грн/л

ДП+ — 96,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

Газ — 44,50 грн/л

KLO

А-95 — 77,90 грн/л

А-95+ — 80,90 грн/л

ДП — 91,90 грн/л

ДП+ — 94,60 грн/л

А100 — 88,20 грн/л

А-92 — 76,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

SOCAR

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А-95 — 83,90 грн/л

А-95+ — 86,90 грн/л

ДП — 94,90 грн/л

ДП+ — 97,90 грн/л

А100 — 93,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»

А-95 — 78,90 грн/л

А-95+ — 81,90 грн/л

ДП — 89,90 грн/л

ДП+ — 91,90 грн/л

А-92 — 76,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

А-95 — 76,99 грн/л

ДП — 87,99 грн/л

Газ — 40,99 грн/л

До слова, попри стабільні ціни на пальне зараз і відсутність загрози дизеля по 100 грн/л, ситуація залишається нестабільною через події на Близькому Сході та російські атаки на інфраструктуру. Дефіциту наразі немає, оскільки компанії забезпечені ресурсом, проте ризики зберігаються. У разі ескалації навколо Ірану нафта може здорожчати, а через удари по логістиці експерт Сергій Куюн радить водіям сформувати невеликий запас пального у кілька каністр перед зимою, щоб уникнути перебоїв та черг на АЗС.

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