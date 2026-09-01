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Паливна гойдалка: які мережі АЗС задерли ціни, а хто знизив вартість 1 вересня
Ринкова ситуація з пальним в Україні зазнала змін: одні мережі підвищили вартість, тоді як інші знизили ціни на бензин і дизель.
На початку вересня на українських АЗС зафіксовано різнонаправлені цінові коливання. Середня вартість бензину А-95 становить близько 80,63 грн за літр, а дизелю — 91,77 грн.
Про це повідомляє «Главком».
У трьох паливних мережах зафіксували зміни вартості пального порівняно з попереднім днем.
Зокрема, на АЗС WOG бензин А-95, А-95+ та А-100 зріс у ціні на 1 грн/л. У мережі KLO вартість А-95+ та автогазу підвищилася на 40 коп./л, а А-92 подорожчав на 1 грн/л.
Водночас «БРСМ-Нафта» знизила ціни на А-95 та дизельне пальне — обидва види пального здешевшали на 1 грн/л.
Найвищі ціни на пальне наразі зафіксовані в мережах ОKKO, WOG та Socar. Найдешевше пальне, як і раніше, можна придбати на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне 1 вересня 2026 року
UPG
А-95 — 78,90 грн/л
А-95+ — 80,90 грн/л
ДП — 89,90 грн/л
ДП+ — 91,90 грн/л
А100 — 87,90 грн/л
Газ — 42,90 грн/л
OKKO
А-95 — 83,90 грн/л
А-95+ — 86,90 грн/л
ДП — 93,90 грн/л
ДП+ — 96,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
Газ — 44,90 грн/л
WOG
А-95 — 83,90 грн/л
А-95+ — 86,90 грн/л
ДП — 93,90 грн/л
ДП+ — 96,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
Газ — 44,50 грн/л
KLO
А-95 — 77,90 грн/л
А-95+ — 80,90 грн/л
ДП — 91,90 грн/л
ДП+ — 94,60 грн/л
А100 — 88,20 грн/л
А-92 — 76,90 грн/л
Газ — 42,90 грн/л
SOCAR
А-95 — 83,90 грн/л
А-95+ — 86,90 грн/л
ДП — 94,90 грн/л
ДП+ — 97,90 грн/л
А100 — 93,90 грн/л
Газ — 44,90 грн/л
«Укрнафта»
А-95 — 78,90 грн/л
А-95+ — 81,90 грн/л
ДП — 89,90 грн/л
ДП+ — 91,90 грн/л
А-92 — 76,90 грн/л
Газ — 42,90 грн/л
«БРСМ-Нафта»
А-95 — 76,99 грн/л
ДП — 87,99 грн/л
Газ — 40,99 грн/л
До слова, попри стабільні ціни на пальне зараз і відсутність загрози дизеля по 100 грн/л, ситуація залишається нестабільною через події на Близькому Сході та російські атаки на інфраструктуру. Дефіциту наразі немає, оскільки компанії забезпечені ресурсом, проте ризики зберігаються. У разі ескалації навколо Ірану нафта може здорожчати, а через удари по логістиці експерт Сергій Куюн радить водіям сформувати невеликий запас пального у кілька каністр перед зимою, щоб уникнути перебоїв та черг на АЗС.