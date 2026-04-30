Паперові посвідчення відходять: у ПФУ звернулися до пенсіонерів - що зміниться

Пенсійне посвідчення.

Українцям рекомендують відмовитися від традиційного паперового пенсійного посвідчення та оформити цифровий варіант, що є значно зручнішим та має низку переваг.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

За українським законодавством пенсійне посвідчення є основним документом, що підтверджує право на отримання громадянином державних гарантій. Електронне посвідчення наділене такою ж юридичною силою, що й паперове.

Основною перевагою е-посвідчення є те, що воно не потребує повторного оформлення. Власники пенсійного можуть взагалі не носити пластиковий документ, а користуватися цифровим у застосунку «Дія».

Серед переваг пенсійного посвідчення нового зразка, окрім отримання пенсії:

можливість оперативно сплачувати за комунальні послуги через інтернет;

здійснювати розрахунки за покупки в магазині;

мати доступ до безлічі інших онлайн-послуг.

отримати право користуватися всіма пільгами для пенсіонерів.

Як отримати електронне пенсійне посвідчення

Оформлення доступне через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

Увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП або «Дія.Підпису». Обрати розділ, пов’язаний із пенсійним забезпеченням, та перейти до подання заяви на виготовлення посвідчення. Вказати варіант отримання електронного документа без виготовлення паперового чи пластикового аналога. Ознайомитися з умовами, заповнити персональні дані та продовжити оформлення. Завантажити необхідні сканкопії документів і сформувати заявку. Перевірити правильність внесеної інформації та надіслати її на розгляд.

Для подання заявки знадобляться:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

актуальне кольорове фото встановленого розміру;

зображення власного підпису у форматі JPG.

Нагадаємо, в Україні змінили правила нарахування пенсії. ВРУ ухвалила закон щодо спрощення процесу підтвердження страхового стажу. Дехто з громадян зможе отримувати пенсійні виплати без трудової книжки.

Зауважимо, що 2026-го громадяни повинні повідомляти Пенсійний фонд у разі зміни персональних даних. Інакше — можуть виникнути затримки у виплатах, технічне блокування нарахування коштів, а іноді й вимога повернути переплату.

