"Пара євро-долар – непрогнозована": економіст про ситуацію на ринку валют

За минулий тиждень комерційний курс валют зріс майже на гривню і зараз коштує в середньому 37 гривень за долар.

Економіст Сергій Фурса проаналізував, чи варто скуповувати долари, та чому німцям вигідна нестабільність на валютному ринку.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Чи треба далі тікати в долар, а хто його знає. Тому що насправді ми зараз говоримо про пару євро-долар, от вона – непрогнозована. Давно всі визнали, що це не можна прогнозувати. Тому що все, що ми можемо закласти в прогноз, воно вже в ціні. Тобто всі люди у світі, які торгують цим, знають все, що знаємо ми. І всі потенційні прогнози вони вже заклали в цю ціну", - зазначив експерт.

За його словами, потрібно диверсифікувати процес, тобто тримати гроші у різних валютах.

Він також пояснив, що відбувається на валютному ринку Європи, зокрема у Німеччині.

"Насправді Європі ще краще. От німці, вони радіють, що євро став слабшим і експорт став більш конкурентоздатними. Як українські експортери завжди радіють, коли гривня падає. Бо якщо ви продаєте зерно, чи метал, вам кльово. Бо ви більше отримаєте гривень. То це те саме, зараз німецькі експортери щасливі, бо їхня продукція у світі стала в доларах дешевше, а в євро – та сама, і їхню економіку це підтримує, їхні бізнеси це підтримує. У них є проблеми з інфляцією, є там проблеми, що газу немає. У німців з'являється графік на користування гарячою водою. Оці всі речі є, і це може їх дратувати, прямо кажучи. Але не курс євро і долара. От насправді чутливі до курсу тільки в таких країнах, як Україна", - резюмував він.

Нагадаємо, економіст пояснив, чому в Україні стався стрибок долара і що буде з курсом далі.

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