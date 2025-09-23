Парацетамолу та тонорми можна не чекати. Замість пацієнтів ліки обирають аптеки

Реклама

Про це у тематичній статті повідомляє профільне видання ThePharmaMedia.

На думку журналістів, така практика може бути пов’язана зі скасуванням маркетингових договорів на початку поточного року в рамках антикризової ініціативи РНБО та Офісу президента. За даними Асоціації “Виробники ліків України”, у 2024 році маркетингові платежі від фармкомпаній становили до 15-20% прибутку аптечних мереж. Тепер аптеки компенсують їх відсутність переорієнтацією на дорожчі товари та підвищенням націнки.

Як свідчать дослідження аналітичної компанії Proxima Research, у 2025 році обсяг аптечного ринку у гривнях зростає, проте скорочується у натуральному вимірі. Тобто українці стали купувати менше упаковок ліків, але вимушені платити навіть більше, ніж раніше.

Реклама

Як самі споживачі ліків повідомляють в соцмережах, дорожчі препарати доводиться брати дедалі частіше, оскільки дешевші позиції або відсутні у продажу, або прямо не рекомендуються до покупки фармацевтами.

Найбільш показовою є ситуація з препаратами фармацевтичної компанії “Дарниця”, що зазвичай тримає лідерські позиції за продажами “в упаковках” і заробила серед споживачів репутацію якісного та доступного вітчизняного бренду. За останні місяці у багатьох аптеках зникли з полиць серцево-судинні препарати виробництва “Дарниці” (анаприлін, каптоприл), знеболювальні (цитрамон, анальгін) та жарознижувальні.

Пацієнти скаржаться, що замість цих ліків їм пропонують дорожчі імпортні аналоги, посилаючись на нібито “банкрутство” компанії або “пожежі” на її складах. І хоча на сайтах аптек зазначено наявність препаратів, провізори відмовляються відпускати ліки “Дарниці”, навіть якщо для них немає адекватних аналогів, як у випадку с препаратом від високого тиску “Тонорма”.

Деякі працівники аптек теж долучилися до обговорення і підтвердили, що їх заклади цілеспрямовано і свідомо закупають дорожчі препарати замість продукції “Дарниці” та не постачають вже закуплені у виробника ліки до аптечних пунктів.

Реклама

У самій компанії підтвердили, що продукція справді часто відсутня у роздробі, але заявляють: це не пов’язано з їхнім виробництвом чи логістикою. Це свідоме рішення аптек, яке може призвести до системної кризи у доступності лікування.

Нагадаємо, у 2025 році фармацевтичний ринок України зазнав наймасштабніших змін за останнє десятиліття. З 1 березня, на виконання рішення РНБО та урядових постанов, повністю заборонено маркетингові платежі між виробниками та аптечними мережами, які десятиліттями визначали доступ до полиць. Також держава відновила контроль за ціноутворенням, врегулювала націнки та посилила нагляд за дистриб’юторами й аптеками.