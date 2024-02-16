У компанії наголошують, що суд вийшов за межі позовних вимог – фактично не розглядав питання наклепу у публікації РБК і не досліджував достовірність оскаржуваної інформації в публікації.

Провідний оператор азартних ігор в Україні, компанія Parimatch вважає рішення Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду на користь медіахолдингу РБК необґрунтованим та має намір доводити свою правоту у європейських судах.

Про це йдеться у заяві компанії.

Мова йде про судовий позов Parimatch проти холдингу «РосБізнесКонсалтинг» за публікацію неправдивої інформації на порталі РБК у 2022 році.

У компанії наголошують, що ухвалюючи рішення, суд вийшов за межі позовних вимог – фактично не розглядав питання наклепу у публікації РБК і не досліджував достовірність оскаржуваної інформації в публікації. Також суд не врахував, що за весь час розгляду судової справи, РБК не надав жодного доказу стосовно достовірності тверджень у статті. Ще одне зауваження, яке ставить під сумнів судове рішення – український суд взяв на себе повноваження та самостійно трактував законодавство інших країн (зокрема росії та Кіпру). При цьому колегія залишила без уваги висновки іноземних юридичних експертів, які надали адвокати Parimatch.

Крім того, у Parimatch наголошують, що суд проігнорував той факт, що аргументи щодо реєстрації торгових марок в рф або використання логотипів третіми особами не можуть свідчити про ведення бізнесу в країні-агресорі.

«Прийняте касаційною інстанцією рішення компанія розцінює як відверто упереджене і політичне, та таке, що суперечить українському законодавству та здоровому глузду. Позиція судового органу підтверджує відсутність незалежності української судової влади та демонстративно політичний характер ухвалених нею рішень», - вважають у Parimatch.

У компанії наголошують, що на даний момент текст судового рішення ще не опублікований, тож більш детальні коментарі вони зможуть надати після його оприлюднення.

«Рішення буде детально вивчене юристами, на основі цього аналізу ми визначимо наші подальші дії щодо захисту прав та репутації компанії – у міжнародних судових інстанціях», - резюмують у Parimatch.

Раніше ігровий оператор вже надавав вичерпну відповідь щодо припинення своєї діяльності у росії, щодо звʼязків з рф у минулому, структури власності й договорів франшизи на присутність бренду у росії до березня 2022 і повного виходу з ринку. У Parimatch ще раз наголосили, що є українським брендом і не мають жодних зв’язків з державою-агресоркою.