© УНІАН

Реклама

Про це пише військовий блогер Данило Яковлев, публікуючи сюжет ТСН.

«Європейська солідарність» захопила півтисячі квадратних метрів офісів біля Києво-Печерської Лаври, 5 років не платила, але сама наживалась, здаючи ці приміщення в оренду», - зазначає військовий.

За його словами у 2019 році штаб «Європейської солідарності» оселився у приміщенні навпроти Києво-Печерської лаври. Після поразки Порошенка на виборах партія перестала платити близько 300 тисяч гривень на місяць, а поки тривали суди — замінила замки, перепідключила камери, виставила озброєну охорону та здала приміщення в суборенду.

Реклама

«У підсумку суд зобов’язав партію Порошенка з’їхати. Але коли справа дійшла до виселення, в Петра Олексійовича заявили, що “Євросолідарність” переїхала, а приміщеннями користуються інші організації за договорами суборенди, тому рішення суду не може бути виконано», — йдеться у публікації.

Блогер додає, що на місці спірних офісів з’являлися соратники Порошенка, які намагалися легалізувати присутність у будівлі. Після судового рішення партійців усе ж виселили, але, як зазначають автори, історія залишилася черговою плямою на репутації п’ятого президента.

«Порошенко – один з трьох найбагатших олігархів країни. Він – найбагатший обранець Європи. Його статки – понад мільярд доларів. Його партія у Верховна Рада України – найбагатша в Україні. Він сам заробляє більше, ніж усі 705 депутатів Європарламенту разом. Він у війну збагатився у 40 разів. За один рік наступу росіян цей політик «заробив» більше, ніж за 20 років до війни. Захопити приміщення у бізнесу, навішати туди табличок «депутатська приймальна» (типу недоторкані) і заробляти у війну може лише справжній барига. Цей самий барига в дворі захопленого офісу знімає пафосні піар ролики, як начебто допомагає Збройні Сили України за рахунок донтів українців. Вважаю, партія «Європейська солідарність» має понести відповідальність. Сподіваємось, старші товариші Порошенка з Європейської народної партії теж зроблять висновки і виключать цих «окупасів» зі свого складу. Адже таким дикунам – не місце в Європі», - резюмує Данило Яковлев.

Також військові порівняли дії партії Порошенка з шахрайською практикою так званих «окупасів» в країнах Європи - людей, які займають чужі квартири і роками не сплачують за них, користуючись прогалинами у судовій системі.

Реклама

«Власникам простіше відкупитися від таких окупантів, аніж вступати в судові тяжби. На цьому і заробляють шахраї. Їх так і називають — “окупаси”. “Окупаси” Порошенка вчинили так само», — наголошує Данило Яковлев.