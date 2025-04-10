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ТСН у соціальних мережах

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ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств росії у ЄС

Парламентська асамблея Ради Європи закликала запровадити санкції проти російських металургійних підприємств. Зокрема, вони мають бути накладені на імперію олігарха Володимира Лісіна — ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат», ТОВ «ВІЗ-Сталь» та «Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат».

ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств росії у ЄС

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.  

«ПАРЄ підтримала мою правку щодо запровадження санкцій по російській військовій економіці — зокрема, по бізнес-імперії олігарха Володимира Лісіна. Про це наголошував в правці і дуже важливо, що вона була врахована. Це чіткий сигнал: бізнес, який годує війну, не може безкарно працювати в Європі», — заявив нардеп. 

Нагадаємо, нещодавно видання «Українська правда» провело розслідування і з’ясувало, що  друга найбагатша людина РФ, власник Новолипєцького металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, веде активну співпрацю з підприємствами росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін попри тісну дружбу з Путіним не перебуває під санкціями ЄС.

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 2023 року Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму €3 млрд. Водночас російський НЛМК, який постачає металургійні сляби до ЄС, є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
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