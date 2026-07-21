Пастка для мільйонів людей: експерт попередив про небезпеку, яка нищить молоді сімʼї

Ціни на житло більше не будуть доступними / © ТСН.ua

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Відомий 87-річний фінансовий аналітик, мільярдер та інвестор Джеремі Грентем забив на сполох через катастрофічне зростання цін на нерухомість у всьому світі. Він попередив, що мільйони людей можуть назавжди забути про купівлю власного житла.

Про деталі цієї глобальної кризи Грентем розповів у подкасті Стівена Бартлетта «Щоденник CEO».

Нерухомість як розкіш для обраних

За словами експерта, сьогоднішня вартість житла вийшла далеко за межі того, що можуть дозволити собі звичайні люди. Грентем наголошує, що на ринку штучно створена ситуація, за якої ціни мають постійну тенденцію до неконтрольованого зростання.

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«Це чудово для тих, хто вже володіє нерухомістю, і просто жахливо для тих, хто тільки мріє її придбати», — пояснив мільярдер під час інтерв’ю. Він додав, що за історичними мірками нинішні ціни є неймовірно високими та невиправданими.

Щоб пояснити масштаб проблеми, інвестор навів просту статистику з британського ринку. Якщо у 1994 році типовий будинок в Англії коштував 3,4 річного доходу родини, що було найнижчим показником за пів століття, то сьогодні ця цифра злетіла до понад 10 річних доходів залежно від регіону.

Подвійний удар по молоді та орендарях

За такої невтішної математики, коли вартість житла вдесятеро перевищує заробітки, пара з нормальним доходом опиняється у повній безвиході. Грентем констатує, що розрив між доходами населення та цінами на квадратні метри за останні три десятиліття став просто катастрофічним, позбавивши людей шансу на власну оселю.

До того ж ця ситуація боляче б’є не лише по покупцях, а й по тих, хто змушений винаймати житло. Завищені ціни на ринку миттєво віддзеркалюються у вартості оренди, що заганяє людей у жорсткі фінансові лещата та витягує з них останні гроші на базові витрати.

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Глобальна пастка та марні надії на обвал

Ця житлова криза не обмежується однією країною, адже абсолютно ідентична, а подекуди й гірша картина спостерігається в Китаї, Канаді, Австралії та більшості країн Європи. Протягом останніх тридцяти років уряди цих держав просто дозволяли цінам безконтрольно летіти вгору.

Тим, хто сподівається на раптовий обвал ринку, який миттєво зробить житло доступним, інвестор радить зняти рожеві окуляри. Він підрахував, що навіть якщо ціни раптом впадуть на цілих 30 відсотків, житло все одно коштуватиме 6-7 річних доходів сім’ї — а це вдвічі дорожче, ніж у старі добрі часи.

Нагадаємо, в Україні змінили правила програми державного іпотечного кредитування «єОселя». Уряд ухвалив перелік нововведень, які покликані зробити умови гнучкішими, але водночас встановлюють чіткі рамки для площі нерухомості.

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