Пастка для України: заступник очільника Міненерго розповів про небезпеку угоди з "Газпромом"

Пастка для України: заступник очільника Міненерго розповів про небезпеку угоди з "Газпромом"

Немчинов вважає, що перш за все Україна має наростити видобуток власного природного газу, "поки є час".

Прямий контракт з "Газпромом" на нібито дешевий газ — стовідсоткова пастка для України.

Про це 11 листопада заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Завжди буде спокуса укласти контракт (з Росією — Ред.): нібито дешевий газ, все добре, все стабільно — і знову не займатися своїм видобутком, збільшенням, знову не займатися енергоефективністю. І знову чекати, коли фактично ми будемо стовідсотково залежні від Росії. Це не той шлях, яким ми повинні йти", — переконаний Немчинов.

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Заступник міністра вважає, що перш за все Україна має наростити видобуток власного природного газу, "поки є час".

"Ми можемо це зробити. У нас є поклади. Ми залучаємо інвесторів. Ми маємо можливість нарощувати видобуток — хай не 10%, хоча б 5% на рік, якщо ми паралельно працюватимемо над нашою енергоефективністю, над скороченням неефективного споживання природного газу", — сказав він.

За словами Немчинова, в Україні втрати в тепломережах сягають 40%. Заступник міністра запевняє, що за чотири-п’ять років наша країна зможе видобувати саме стільки газу, скільки споживає.

Раніше Максим Немчинов розповів, що через блокування імпорту вугілля Росією з Казахстану Україна фактично перебуває у стані енергетичної війни з РФ.

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