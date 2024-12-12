Павло Бартковський: бізнес, що допомагає захисникам України

На сьогоднішній день більшість компаній взяли курс на соціальну відповідальність.

Одним із тих, хто перетворює свій бізнес на інструмент допомоги, є Павло Бартковський — засновник компанії "Українські Хімічні Технології". Його команда систематично передає мийні та дезінфікуючі засоби військовим підрозділам і освітнім закладам, які виховують майбутніх захисників.

"Коли навколо стільки болю, залишатися осторонь — не варіант. Це не лише питання совісті, а й нашої спільної відповідальності", — ділиться Павло.

Компанія працює з тими, хто щодня ризикує життям заради країни. Серед тих, кого підтримує "Українські Хімічні Технології":

Медичні Сили Збройних Сил України . Їм передають дезінфікуючі засоби, які потрібні для стерильності у шпиталях. У польових умовах чистота — це не просто зручність, а питання життя і смерті.

. Їм передають дезінфікуючі засоби, які потрібні для стерильності у шпиталях. У польових умовах чистота — це не просто зручність, а питання життя і смерті. 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців . Легендарний підрозділ, що боронить наш сон.

. Легендарний підрозділ, що боронить наш сон. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна . Тут формується майбутнє українського війська. "Для нас важливо, щоб хлопці й дівчата росли в умовах, які не поступаються стандартам інших країн", — говорить Павло.

. Тут формується майбутнє українського війська. "Для нас важливо, щоб хлопці й дівчата росли в умовах, які не поступаються стандартам інших країн", — говорить Павло. 27 Печерська бригада Національної гвардії України . Їхня щоденна служба — це захист спокою в тилу.

. Їхня щоденна служба — це захист спокою в тилу. Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького . Символ честі та відданості Україні. Воїни цієї бригади захищають державу та її символи, втілюючи найкращі риси українського війська.

. Символ честі та відданості Україні. Воїни цієї бригади захищають державу та її символи, втілюючи найкращі риси українського війська. Бригада НГУ "АЗОВ" . Одні з наймотивованіших захисників, які стали символом незламності та волі. Їхня мужність і професіоналізм є прикладом для всіх, хто бореться за свободу України.

. Одні з наймотивованіших захисників, які стали символом незламності та волі. Їхня мужність і професіоналізм є прикладом для всіх, хто бореться за свободу України. Північне Київське територіальне управління НГУ. Хлопці, які боронять наш сон.

Засоби, які передає компанія, здаються чимось буденним, але саме вони підтримують здоров'я і безпеку в умовах постійних стресів і обмежених ресурсів. Окрім цього, команда регулярно комунікує з підрозділами, щоб дізнатися про нагальні потреби. Павло Бартковський вважає, що ефективна допомога можлива лише тоді, коли розумієш реальні виклики, з якими стикаються військові чи освітні установи. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на запити та максимально адресно використовувати ресурси компанії.

Допомога не обмежується лише продуктами компанії. Павло активно шукає можливості підтримувати волонтерські проєкти, співпрацювати з іншими ініціативами, надаючи обмундирування та засоби індивідуального захисту для наших воїнів.

Павло Бартковський підкреслює, що найважливішим сьогодні є солідарність. "Кожен бізнес, кожна людина мають можливість підтримати захисників. Це не питання вибору, це питання обов'язку перед собою і своїми дітьми", — ділиться він.

Звісно, окрім того, що команда компанії активно допомагає фронту, також продовжує розвиватися та покращувати якість продукції. Власне, за високі досягнення компанія відзначена нагородами, зокрема:

визнанням від світового лідера BASF за інноваційні розробки в галузі мийних засобів;

за інноваційні розробки в галузі мийних засобів; статус-нагородою “Зірка якості” за підтверджену тестами якість продукції;

за підтверджену тестами якість продукції; експертний висновок “Вибір країни” від споживачів продукції як компанія, що максимально задовольняє їх потреби у сфері побутової хімії.

Зазначимо, що зовсім нещодавно Павло Бартковський отримав від мера Києва Віталія Кличка нагороду за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток економіки міста в умовах воєнного стану.

#Бартковський #УкраїнськіХімічніТехнології #благодійність