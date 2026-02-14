ТСН у соціальних мережах

ПДВ для ФОПів: Свириденко зробила важливу заяву

Україна прагне пом’якшити непопулярне підвищення податків, яке вимагає Міжнародний валютний фонд, як умову для отримання понад 8 мільярдів доларів у рамках програми фінансування.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко / © ТСН

Україна та МВФ домовилися про підвищення порогу впровадження ПДВ для ФОП до 4 млн грн (еквівалентно близько 85 тисячам євро). Ці зміни не будуть стосуватися 2/3 усіх ФОПів. Питання, коли саме норма набере чинності. Українська програма буде розглянута на найближчому засіданні Ради директорів МВФ.

Про це сказала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами.

«Після численних дискусій і консультацій, в тому числі безпосередньо з директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою, місія спростила домовленості, досягнути в листопаді — зокрема, переглянули попередні заходи і структурні маяки. Українська програма буде розглянута на найближчому засіданні Ради директорів МВФ», — сказала вона.

З її слів, найчутливіші питання програми МВФ — оподаткування ФОПів.

«Тут важливі деталі. У роботі з МВФ ми домовилися про підвищення порогу впровадження ПДВ для ФОП до 4 млн грн (еквівалентно близько 85 тис євро) — це максимальний діючий у Європі рівень ПДВ на товари. Таким чином ці зміни не будуть стосуватися 2/3 усіх ФОПів. Питання, коли саме норма набере чинності, є предметом нашої подальшої роботи», — додала вона.

“Багато дискусій, як це буде зроблено. Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в рамках консолідованого податкового законопроєкту. До нього також увійдуть питання цифрових платформ, посилок, збереження військового збору після завершення воєнного стану, які позитивно сприймаються бізнесом”, - пояснила Свириденко.

Нагадаємо:

Україна та Міжнародний валютний фонд за результатами переговорів, що тривали 17–21 листопада, узгодили на технічному рівні параметри нової 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF).

Програма передбачає виконання 16 структурних орієнтирів, реалізацію яких мають забезпечити уряд і Верховна Рада, а також чотири обов’язкові попередні умови, без виконання яких старт програми неможливий.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів винесло на громадське обговорення законопроєкт, що передбачає обов’язкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями з річним доходом понад 1 млн грн.

Підготовка податкового законопроекту є обов’язковою умовою для схвалення нової програми фінансування від МВФ.

