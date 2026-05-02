Пенсія 10 тисяч гривень: кільки треба заробляти для таких виплат 2026 року

Пенсія

Пенсійний фонд України пояснив порядок обчислення пенсії за віком відповідно до статті 27 Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Процес нарахування виплат має свої чіткі правила та коефіцієнти.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Як зазначається, загальний розмір пенсії визначається за спеціальною формулою. Вона виглядає так: пенсія дорівнює заробітній платі, з якої було сплачено страхові внески, помноженій на коефіцієнт страхового стажу.

Для розрахунку базової суми береться середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Наприклад, у 2026 році цей показник базується на даних за 2023–2025 роки і становить 17 482,87 гривні.

Що таке коефіцієнт зарплати та стажу

Окремим етапом є визначення коефіцієнта заробітної плати. Це середнє значення показників за кожен місяць вашого страхового стажу. Він розраховується як співвідношення індивідуальної зарплати до середньої по країні за відповідний місяць. Важливо зазначити, що закон дозволяє оптимізувати розрахунок: під час обчислення можна не враховувати до 60 місяців із найнижчими доходами.

Своєю чергою коефіцієнт страхового стажу безпосередньо залежить від його тривалості. Якщо людина має 35 років стажу, що дорівнює 420 місяцям, її коефіцієнт становитиме 0,35.

Приклад розрахунку від ПФУ

У Пенсійному фонді навели конкретний приклад нарахування виплат.

У грудні 2025 року чоловіку було нараховано 29 840,50 грн заробітної плати. Середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за цей самий місяць склала 24 292,88 грн. Відповідно, місячний коефіцієнт заробітної плати за грудень 2025 року дорівнює 1,22836.

За аналогічним принципом розраховуються коефіцієнти за кожний місяць періоду, за який враховується зарплата. Далі сума таких коефіцієнтів ділиться на їхню кількість, і таким чином визначається загальний коефіцієнт заробітної плати. Наприклад, після проведення оптимізації заробітку він склав 1,68352. У підсумку розмір призначеної пенсії у цьому випадку становитиме 10 301,47 гривні.

За який період враховується стаж

У фонді також нагадали важливу умову: для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Водночас українці мають право вибору. За бажанням особи, до розрахунку можуть додатково включатися будь-які 60 місяців стажу до вказаної дати. Проте для цього необхідно надати відповідні документи, які підтверджують рівень доходів у той період.

Пенсії в Україні — останні новини

Нагадаємо, Пенсійний фонд України роз’яснив, що в окремих випадках соціальні виплати можуть бути тимчасово призупинені, однак це не означає їх скасування.

У ПФУ пояснюють, що однією з найпоширеніших причин є неможливість підтвердити фактичне місце проживання пенсіонера, зокрема якщо людина тривалий час відсутня за зареєстрованою адресою або виїхала за кордон і не повідомила про зміну статусу.

Також виплати можуть зупиняти у разі виявлення невідповідностей у персональних даних — наприклад, щодо страхового стажу чи інших відомостей, які впливають на право отримання допомоги.

Ще однією підставою є запобігання незаконним виплатам — зокрема, якщо нарахування продовжуються після смерті отримувача. У таких випадках кошти підлягають поверненню до бюджету.

