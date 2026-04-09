У 2026 році найнижча пенсія в Україні становить 2 361 грн. І доки пенсіонери намагаються вижити на ці гроші, українські чиновники відсуджують у держави мільйони на власне пенсійне забезпечення. Стало відомо, що один пенсіонер має отримати доплату від ПФУ на суму 17 млн грн.

Звичайний пенсіонер зміг би отримати таку виплату протягом 206 років. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Пенсія у 17 мільйонів: чиновник відсудив у держави кошти

Найбільша місячна пенсія в Україні становить близько 250 тис. грн, але навіть ця сума меркне перед тим, що виплачує Пенсійний фонд України як компенсацію чиновникам та депутатам.

Значна частина державних службовців вимагає не лише перерахунку пенсії та доплат, а й перерахунку заднім числом та виплати компенсацій за роки. Якщо чиновникам вдається виграти судову тяганину, вони можуть лишитися «в плюсі» на мільйони гривень.

За даними ПФУ, найбільшою компенсацією, яку потрібно доплатити пенсіонеру, є сума у понад 17 млн грн. Такі кошти має отримати ексначальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мінюсту Олександр Галінський. Він вийшов на пенсію ще у 2010 році.

Чиновник скористався довідкою, виданою у січні 2022 року, в якій були надбавка за особливості проходження служби та премія на сукупну суму понад 200 тисяч гривень. ПФУ довелося врахувати «космічну» премію, яка становила близько 570% від посадового окладу.

Одеський окружний адміністративний суд зобов’язав ПФУ виплатити кошти колишньому посадовцю з урахуванням нових сум премій та надбавок. Чоловік отримає 17 млн 58 тис. 144 грн.

До топ-5 найбільших пенсійних доплат увійшли:

17 млн 632 тис. 408 грн

17 млн 27 тис. 132 грн

12 млн 988 тис. 169 грн

7 млн 543 тис. 317 грн

6 млн 182 тис. 981 грн

Зазвичай подібні суми в Україні як пенсію отримують судді. На півмільйона «відстав» суддя Шостого апеляційного адміністративного суду у відставці — Олег Оксененко. Заднім числом йому мають доплатити 17 мільйонів гривень. Усе тому, що чоловік відсудив собі пенсію 356,3 тисячі гривень на місяць.

За законом судді отримують не пенсію, а довічне грошове забезпечення. Відрізняється це тим, що суддя, який продовжує роботу, має право на пенсію, яка менша за довічне грошове утримання.

Максимальний розмір пенсії в Україні

Станом на 2026 рік максимальний розмір пенсій в Україні становить 25,9 тис. грн. Отримувати більше можна лише якщо оскаржити рішення у суді.

До того ж, в Україні розмір пенсій сильно відрізняється за регіонами.

Однак українці, які отримують середню пенсію у 6–7 тисяч гривень, не можуть розраховувати навіть на 20 тисяч.