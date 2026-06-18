Пенсія 25 950 грн у липні: хто з українців отримає максимальну виплату

Хто у липні отримає пенсію 25 950 грн

Реклама

В Україні у липні 2026 року частині українців підвищать пенсії. А деяким пенсіонерам навіть дадуть можливість отримати 25 950 грн — тобто максимальну пенсію. Розповідаємо, хто отримає велику пенсію наступного місяця.

Хто отримає пенсію 25 950 грн у липні

За інформацією ПФУ, розміри пенсій деяких категорій працівників в Україні розраховуються за спеціальними формулами, які дозволяють отримувати максимальні суми пенсії — 10 прожиткових мінімумів або 25 950 грн на місяць.

У липні 2026 року разом із дією усіх коефіцієнтів таку пенсію отримають ті, хто має право на спеціальні пенсії — за особливі умови праці. Наприклад, це люди, які працювали за небезпечних обставин для здоров’я, у силових органах чи державних установах.

Реклама

У липні максимальні пенсії отримають такі категорії громадян:

судді;

прокурори;

ліквідатори аварії на ЧАЕС;

військовослужбовці, працівники Нацполіції, СБУ та ДБР;

державні службовці до пенсійної реформи 2017 року.

У липні також продовжить діяти заборона на спеціальні пенсії для деяких осіб, які вийшли на пенсію від 2017 року. Спецпенсії не зможуть отримати депутати, науковці та дипломати. Вони отримуватимуть пенсію на загальних підставах, якщо вийшли на відпочинок після 2017 року.

Ті депутати, дипломати та науковці, які вийшли на пенсію до 2017 року, продовжать отримувати спеціальну пенсію.

У законодавстві України закріплено, що максимальна сума пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. 2026 року це 25 950 грн. Проте ці обмеження не стосуються суддів та депутатів.

Реклама

У липні обмежать спецпенсії: що відомо

У законі про державний бюджет 2026 року йдеться про вимогу до обмеження нарахування максимальних пенсій. Ліміти не стосуватимуться тих, хто захищає Україну чи брав у цьому участь від 2014 року.

Проте пенсії, вищі за 25 950 грн на місяць, від липня 2026 будуть обмежуватися:

0,5 або 50% — до частини суми, що вища за 10 прожиткових мінімумів, і не більша за 11;

0,4 або 40% — до суми, що перевищує 11 мінімумів, але не більша 13;

0,3 або 30% — до частини суми, яка вища за 13 мінімумів, однак не більша 17;

0,2 або 20% — до суми, що перевищує 17 мінімумів, але не більше 21;

0,1 або 10% — до частини суми у більш ніж 21 прожитковий мінімум.

Саме тому українці з високими пенсіями у липні 2026 отримають менше.

Кому доплатять надбавку до пенсії майже 1300 грн

Нагадаємо, що українські пенсіонери з-поміж військовослужбовців (крім тих, що були строковиками), що не працюють, які отримують пенсію за вислугу років чи по інвалідності, мають право на додаткові виплати.

Реклама

Доплата призначається на кожного непрацездатного члена родини, якого вони утримують, за умови, що цей родич не отримує жодних інших пенсій чи соціальних допомог від держави.

За інформацією Пенсійного фонду України, розмір цієї надбавки становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв’язку зі зростанням цього мінімуму з 2 361 грн до 2 595 грн, сума щомісячної доплати наразі становить 1 297 грн.

Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до ПФУ та подати пакет документів. До нього входять: паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків та спільного проживання, а також документи, що засвідчують відсутність працевлаштування або іншого доходу як у самого пенсіонера, так і у його утриманця.

Новини партнерів