Пенсія без жодного дня стажу: скільки отримуватимуть українці 2026 року

Пенсія / © iStock

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Українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на стандартну пенсію, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Навіть за відсутності офіційного працевлаштування держава гарантує фінансову підтримку. Проте її отримання залежить від низки критеріїв.

Про це повідомляє «На пенсії».

Згідно з чинним законодавством України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», у 2026 році правила нарахування таких виплат суттєво залежать від офіційно відпрацьованих років.

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Для виходу на стандартну пенсію у 60 років громадянам необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Якщо ж легальний стаж становить менше 15 років, право на постійну державну допомогу виникає лише у 65-річному віці.

Розмір фінансової підтримки

На сьогодні в Україні діють дві системи виплат. Перша схема прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і обмежується сумою 2 595 гривень (якщо особа має інше джерело доходу, держава доплачує лише різницю до цієї суми).

Друга система передбачає спеціальну шкалу для осіб без повного стажу:

менше 10 років стажу — 2 385 гривень;

від 10 до 20 років — 2 790 гривень;

від 20 до 30 років — 3 150 гривень;

понад 30 років — 3 960 гривень.

Обмеження та умови отримання

Державна допомога не є автоматичною, оскільки органи соціального захисту проводять ретельну перевірку матеріального становища заявника. У виплатах відмовлять, якщо середній дохід родини за останні пів року перевищує прожитковий мінімум або виявлено незадекларовані заробітки. Крім того, існують майнові обмеження.

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Повідомляється, що право на отримання допомоги втрачають особи, які протягом останнього року здійснили покупку на суму понад 50 000 гривень, володіють більше ніж одним об’єктом житлової нерухомості, а також мають у власності автомобілі, випущені менше ніж 15 років тому.

Процедура оформлення виплат є максимально доступною. Громадяни можуть звернутися до управління соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання. Також для зручності передбачена можливість подачі заяви онлайн через портал або мобільний додаток «Дія».

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, українцям можуть зарахувати до пенсійного стажу періоди догляду за малолітньою дитиною. Це стосується як загального страхового стажу, так і пільгового стажу, якщо людина має документи, які підтверджують відпустку або догляд за дитиною.

Також громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть оформлювати добровільні внески до Пенсійного фонду. Частина людей розглядає такий варіант заздалегідь — за кілька років до пенсійного віку.

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А у 2026 році розширено перелік категорій осіб, яким разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично.

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