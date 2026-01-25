Пенсія для багатодітних матерів: кому признається та які суму виплачують

Багатодітні сім’ї мають низку привілеїв / © Credits

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

У ПФУ пояснили, що законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачено встановлення для окремих категорій громадян за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення у певний період додаткових соціальних благ у вигляді додаткових або підвищених грошових виплат, пільг або компенсацій для задоволення окремих потреб.

«Додаткові соціальні блага встановлюються на постійній основі або на певний період у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України», — йдеться у повідомленні.

У Фонді підкреслили, що відповідно до ст. 1 зазначеного закону, пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється, зокрема матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку.

Який розмір пенсії для багатодітних матерів

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до пенсії, на яку має право особа (до пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років).

Розмір надбавки визначається залежно від заслуг особи. Для багатодітних матерів цей розмір становить від 35 до 40% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (залежно від кількості дітей).

Починаючи від 1 січня 2026 року, ця сума становить від 908,25 грн до 1038 грн.

