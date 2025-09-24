Пенсія для українців в Німеччині: хто може її отримувати

Пенсія в Німеччині для українців

Повномасштабна агресія Російської Федерації змусила мільйони українців покинути свої домівки та шукати притулок за кордоном. Значна частина наших співгромадян знайшла тимчасовий захист у Німеччині, і серед безлічі питань, які їх хвилюють, одне з найважливіших — чи можуть вони претендувати на німецьку пенсію. Роз’яснення щодо цього складного питання надала адвокатка Ольга Брус, яка спеціалізується на міграційному праві.

Ключовим аспектом для українців, які планують отримувати пенсію в Німеччині, є відсутність угоди між Україною та Німеччиною про взаємне визнання страхового стажу. Це означає, що український трудовий стаж, набутий до переїзду, не зараховуватиметься при розрахунку німецької пенсії.

Основні вимоги для отримання німецької пенсії для українців

Для того, щоб мати право на отримання пенсії в Німеччині, українцям необхідно відповідати кільком критеріям:

Мінімальний страховий стаж. Щоб вийти на пенсію в Німеччині, необхідно щонайменше п’ять років офіційно працювати та сплачувати страхові внески до німецького Пенсійного фонду (Deutsche Rentenversicherung). Це є базовою умовою для формування пенсійних прав. Офіційне працевлаштування. Тільки офіційна зайнятість, яка передбачає відрахування до системи соціального страхування, враховуватиметься для накопичення необхідного стажу. Неофіційна робота або робота без сплати внесків не дає права на майбутню пенсію. Досягнення пенсійного віку. Українські громадяни зможуть претендувати на німецьку пенсію лише після досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством Німеччини. Важливо зазначити, що пенсійний вік у Німеччині поступово підвищується: У 2024 році він становив понад 65 років.

У 2025 році — понад 66 років.

До 2031 року очікується, що він зросте до 67 років.

(За даними Deutsche Rentenversicherung, підвищення відбувається поступово, збільшуючись на кілька місяців щороку, поки не досягне 67 років для народжених після 1964 року).

Розрахунок пенсійних виплат

Яка мінімальна пенсія в Німеччині

На відміну від деяких інших країн, у Німеччині не існує чітко встановленої мінімальної пенсії в традиційному розумінні. Розмір пенсійних виплат розраховується індивідуально для кожної особи. Він залежить від кількості років сплачених внесків, розміру заробітної плати протягом цих років та інших факторів, які впливають на так звані «пенсійні пункти» (Entgeltpunkte). Чим більше «пенсійних пунктів» накопичила особа, тим вищою буде її пенсія.

Пенсія біженцям

Адвокатка Ольга Брус наголошує, що такого поняття, як «пенсія біженцям з України» в Німеччині не існує. Українським переселенцям, які бажають отримувати пенсію в Німеччині, доведеться, як і всім іншим резидентам, працювати та сплачувати внески протягом встановленого періоду.

Соціальна допомога vs. пенсія

Не слід плутати пенсійні виплати, засновані на страхових внесках, із соціальною допомогою. Українці, які перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом і не мають достатніх доходів, можуть претендувати на соціальні виплати (наприклад, Bürgergeld), які забезпечують базове життєзабезпечення, але це не є пенсією у класичному розумінні.