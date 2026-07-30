Пенсія може бути більшою: юрист назвав способи змінити розмір виплат

Пенсія в Україні / © ТСН

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Більшість українських пенсіонерів отримують пенсію, яка формально розрахована правильно, однак це не означає, що її розмір є максимально можливим. Законодавство передбачає механізми, які в окремих випадках дозволяють збільшити пенсійні виплати, проте Пенсійний фонд не застосовує їх автоматично.

Про це розповів юрист Михайло Вулах у своєму блозі на YouTube.

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За словами експерта, розмір більшості пенсій визначається за простою формулою, до якої входять середня заробітна плата, визначена для розрахунку пенсії, коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу. Після цього, за наявності відповідного права, до пенсії додаються різні доплати і надбавки.

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Водночас, як наголосив Вулах, найбільший резерв для збільшення виплат прихований саме у коефіцієнті заробітку.

«Пенсійний фонд не робить цього автоматично — він проводить розрахунок на підставі документів і заяви, які подав сам пенсіонер», — пояснив юрист.

Спосіб перший. Зарплата до 2000 року

За словами Михайла Вулаха, для багатьох українців, які вийшли на пенсію до 2015 року, одним із найбільших резервів для збільшення виплат може стати заробітна плата, отримана до 1 липня 2000 року.

Він пояснив, що закон дозволяє самостійно обрати будь-які 60 календарних місяців роботи до цієї дати для визначення коефіцієнта заробітку.

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Найбільшу вигоду від такого перерахунку, за словами юриста, можуть отримати люди, які працювали на підприємствах із високими зарплатами, у шкідливих чи важких умовах або в регіонах, де рівень оплати праці був значно вищим за середній.

Разом із тим експерт наголосив, що врахувати цей період можна лише за наявності довідки про заробітну плату. Якщо підприємство продовжує працювати, документ можна отримати у бухгалтерії. Якщо ж його ліквідовано, довідку можна запросити в державному архіві або через центр надання адміністративних послуг.

Якщо людина працювала на кількох підприємствах, Вулах рекомендує зібрати довідки з усіх місць роботи, щоб обрати найбільш вигідний період для розрахунку пенсії.

Спосіб другий. Робота під час пандемії та війни

Юрист також звернув увагу на можливість оптимізації пенсії для тих, хто після її призначення продовжив працювати.

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За його словами, стаття 40 Закону України №1058 дозволяє виключити з розрахунку окремі місяці роботи під час пандемії COVID-19 та воєнного стану, якщо саме вони знижують коефіцієнт заробітку.

Йдеться, зокрема, про випадки, коли людина працювала неповний робочий день, тривалий час перебувала на лікарняному або працювала як фізична особа-підприємець і сплачувала єдиний соціальний внесок із мінімальної заробітної плати.

На думку експерта, виключення таких місяців із розрахунку може підвищити коефіцієнт заробітку, а разом із ним і розмір пенсійних виплат.

«Пенсійний фонд не застосовує цю норму автоматично. Для цього потрібно подати відповідну заяву», — підкреслив Вулах.

Що можуть зробити пенсіонери, які працюють

Окремо юрист зазначив, що після призначення пенсії страховий стаж продовжує накопичуватися, якщо людина й надалі працює.

Це, за його словами, збільшує кількість місяців, які можна виключити під час оптимізації коефіцієнта заробітку, тому працюючі пенсіонери можуть звернутися до Пенсійного фонду із заявою про повторний перегляд розрахунку.

Для цього він рекомендує спочатку отримати розпорядження про призначення або перерахунок пенсії з повною інформацією про її розрахунок, а також довідку ОК-5, якщо після виходу на пенсію людина продовжувала працювати.

Особливу увагу, за словами Вулаха, варто звернути на документ «Алгоритм розрахунку заробітку». Якщо у графі щодо додатково виключених місяців зазначено нуль, це може свідчити про наявність резерву для збільшення пенсії.

Експерт також наголосив, що навіть якщо після повторного перерахунку новий розмір пенсії виявиться меншим, Пенсійний фонд не має права зменшувати вже призначену виплату. У такому випадку залишається чинним попередній, більш вигідний розрахунок.

За словами юриста, із заявою про такий перерахунок можуть звертатися як працюючі, так і непрацюючі пенсіонери, а закон не обмежує кількість таких звернень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні продовжує зростати та станом на 1 липня 2026 року перевищив 7200 гривень. Водночас майже половина українських пенсіонерів отримує виплати, що не перевищують 5 тисяч гривень, а загальна кількість одержувачів пенсій за останні роки суттєво скоротилася.

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