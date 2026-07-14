Пенсія може бути майже вдвічі більшою: ПФУ пояснив, кому пощастило

Пенсія / © ТСН

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У Пенсійному фонді нагадали, що спеціальний порядок призначення пенсій поширюється на державних службовців. Відповідно до законодавства, вони можуть отримувати пенсію у розмірі 60% від заробітної плати, з якої сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Якщо людина на момент оформлення пенсії вже не працює на державній службі, виплату розраховують виходячи із зарплати чинного держслужбовця аналогічної посади та рангу за останнім місцем роботи.

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Які умови потрібно виконати

Право на таку пенсію мають громадяни, які станом на 1 травня 2016 року відповідали одній із таких вимог:

мали щонайменше 10 років стажу державної служби та працювали держслужбовцем на цю дату;

або накопичили не менше 20 років стажу державної служби незалежно від місця роботи.

Крім того, необхідно мати страховий стаж, достатній для призначення пенсії за віком, а також досягти встановленого законом пенсійного віку.

У Пенсійному фонді зазначили, що держслужбовці, які оформили пенсію за старими правилами, могли отримувати 90% від заробітної плати. Після змін у законодавстві цей показник було знижено до 60%.

Під час визначення розміру пенсії враховують не лише посадовий оклад, а й інші складові заробітної плати, з яких сплачувалися страхові внески. Зокрема:

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посадовий оклад;

надбавку за ранг;

надбавку за вислугу років;

премії;

компенсації за додаткове навантаження;

матеріальну допомогу;

інші передбачені законодавством доплати.

Саме сукупний розмір цих виплат впливає на остаточний розрахунок пенсії державного службовця.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, в Україні окремі категорії громадян мають право на так звані спеціальні пенсії, розмір яких може перевищувати встановлений максимальний рівень у понад 25 тисяч гривень.

Йдеться, зокрема, про суддів, прокурорів, військових, правоохоронців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та деяких держслужбовців. Водночас на період воєнного стану для частини таких виплат діятимуть обмеження та знижувальні коефіцієнти.

До слова, для виходу на пенсію за віком в Україні 2026 року у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки потрібно не менше 23 років стажу, а у 65 років — щонайменше 15 років.

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У Пенсійному фонді пояснюють, що відмови у призначенні пенсії найчастіше пов’язані з недостатнім або непідтвердженим стажем, помилками у документах, неповним пакетом документів чи недостовірними даними.

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