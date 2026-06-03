Пенсія може бути вищою: через які причини українці недоотримують виплати

Пенсійне посвідчення. / © УНІАН

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Чимало пенсіонерів в Україні можуть щомісяця недоотримувати належні виплати, не здогадуючись про це. Причиною стають помилки у документах, відсутність важливих довідок або неврахований стаж. Через такі нюанси люди роками втрачають частину своєї пенсії, хоча мають право на значно більші суми.

Про це повідомив пенсійний юрист Михайло Вулаха в коментарі Новини.LIVE.

З його слів, Пенсійний фонд керується тими документами, які є у справі. Втім, якщо не було надано довідку або ж людина не звернулася із заявою на перерахунок, ці відомості шукати не будуть.

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Найчастіше пенсіонери втрачають гроші через те, що частину стажу не врахували під час призначення пенсії, бо не було документів, які підтверджували це. Серед таких причин:

строкова служба в армії;

навчання у вишах та технікумах до 2004 року;

період декретної відпустки;

догляд за дитиною;

робота в шкідливих умовах за Списком №1 та №2.

Коефіцієнт заробітної плати

Окрім того, каже юрист, проблеми пов’язані з коефіцієнтом заробітної плати, бо від нього залежить розмір пенсійних виплат. Багато українців продовжують працювати після виходу на пенсію, але ПФУ часто не переглядає коефіцієнт зарплати, включаючи у перерахунок лише додатковий стаж.

За словами Вулаха, для цього необхідно окремо подавати заяву. Приміром, в одному з випадків після такого перерахунку пенсія збільшилася на 554 гривні.

Якщо українці працювали неповний робочий день, мали низький дохід або сплачували мінімальний ЄСВ, то це також може негативно вплинути на коефіцієнт зарплати і знизити розмір пенсії. Михайло Вулаха пояснює, що цього можна уникнути, якщо виключити невдалі місяці з розрахунку. Втім, Пенсійний фонд автоматично нічого не робитиме.

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Зарплата до 2000-го

За словами юриста, ще один резерв для підвищення виплат — доходи до липня 2000 року. Тоді ще не існувало сучасної системи обліку страхових внесків, тому інформація про зарплату зберігалася в архівах підприємств. Сьогодні значну частину архівів вже оцифровано.

За словами юриста, архівні довідки можуть підтвердити високі зарплати минулих років і вплинути на розмір пенсії.

Пенсія в Україні — останні новини

Юристка Альона Чмона пояснила, що жінкам, які планують йти на пенсію 2027-го, варто врахувати один нюанс. Вік виходу тепер безпосередньо залежить від накопиченого стажу, до якого враховують не тільки роки офіційної роботи.

Також в Україні пенсіонери мають повне право на додаткові виплати і надбавки до основного забезпечення. Втім, не всі види доплат нараховують автоматичному режимі. Через банальну відсутність офіційної заяви або неповний пакет наданих документів громадяни щомісяця втрачають сотні гривень.

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Зокрема, існує спеціальна надбавка до пенсії для тих, хто самостійно доглядаж за онуками чи дітьми до 18 років. Таким громадянам можуть нарахувати надбавку у розмірі 150 грн додатково до пенсії за віком, з інвалідності та за вислугу років.

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