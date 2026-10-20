Пенсія може "зменшитися" вчетверо: у яких випадках ПФУ залишає лише 25% виплат

Пенсія в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В Україні з пенсії можуть щомісяця утримувати частину коштів через переплату, борги або перебування на повному державному утриманні. Залежно від підстави відрахувань пенсіонер може втратити до 20% або 50% виплати, а в окремих випадках отримувати лише чверть призначеної пенсії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Реклама

За які борги та переплати можуть утримувати пенсію

За даними ПФУ, однією з причин утримань із пенсії є переплата. Вона може виникнути, якщо пенсіонер не повідомив Пенсійний фонд про працевлаштування або початок підприємницької діяльності й продовжував отримувати надбавки чи доплати, на які вже не мав права.

Реклама

«Якщо через неповідомлення про такі зміни утворилася переплата, надміру виплачені кошти можуть повернути добровільно або стягнути на підставі рішення органу ПФУ чи через суд», — пояснюють у Пенсійному фонді України.

У разі утримання коштів через таку переплату щомісячні відрахування можуть становити до 20% пенсії.

Окремі правила діють для боргів, за якими відкрито виконавче провадження.

«Розмір відрахувань за виконавчими документами залежить від виду стягнення», — зазначають у ПФУ.

Реклама

За інформацією Пенсійного фонду України, за загальним правилом розмір відрахувань із пенсії не може перевищувати 20% виплати. Однак у передбачених законом випадках, зокрема під час стягнення аліментів або відшкодування шкоди, завданої здоров’ю чи смертю потерпілого, цей показник може сягати 50% пенсії.

Коли пенсіонеру виплачують лише 25% пенсії

Окремі правила діють для людей, які перебувають на повному державному утриманні в інтернатах, пансіонатах чи інших відповідних закладах. Згідно зі статтею 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», таким пенсіонерам виплачують 25% призначеної пенсії, а решту коштів у встановленому порядку спрямовують на утримання в закладі.

«Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25% призначеної пенсії», — пояснює ПФУ.

Закон також передбачає винятки. Якщо пенсія перевищує вартість утримання в закладі, пенсіонеру виплачують різницю, але не менше 25% призначеної суми. Якщо людина має непрацездатних членів сім’ї на утриманні, частину пенсії можуть виплачувати їм у межах, визначених законодавством.

Реклама

Як не допустити переплати пенсії: коли потрібно повідомити ПФУ

За даними Пенсійного фонду України, пенсіонери мають повідомляти про працевлаштування, звільнення, а також реєстрацію чи припинення підприємницької діяльності ФОП протягом 10 днів. Це важливо, адже статус працюючого чи непрацюючого пенсіонера може впливати на розмір виплат і право на окремі доплати.

У відомстві також підкреслюють, що інформацію потрібно подавати разом із документами, які підтверджують зміну статусу.

«Про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери повідомляють органи Пенсійного фонду виключно шляхом подання заяви та документів, що засвідчують відповідні обставини», — зазначають у Пенсійному фонді.

За інформацією Пенсійного фонду України, повідомити про зміни можна особисто в сервісному центрі або через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для підтвердження можуть знадобитися наказ про прийняття на роботу чи звільнення, трудова книжка з відповідним записом або цивільно-правовий договір.

Пенсія в Україні — останні новини:

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть збільшити розрахований розмір пенсії до 54%, якщо відкладуть вихід на пенсію на шість років після набуття права на виплати. За кожен повний місяць відтермінування пенсія зростає на 0,5% протягом перших п’яти років, а за кожен місяць понад цей строк — на 0,75%.

Таку можливість передбачає стаття 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому підвищення стосується розрахованого розміру пенсії, а не всіх доплат, надбавок та інших виплат.

Новини партнерів

Новини партнерів