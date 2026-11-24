Автоматичний перерахунок пенсії чи заява до ПФУ / © ТСН.ua

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Українці, які після виходу на пенсію продовжують працювати, можуть розраховувати на збільшення виплат завдяки додатковому страховому стажу та заробітній платі. Пенсійний фонд щороку проводить автоматичний перерахунок пенсій таким громадянам, проте можна звернутися із заявою самостійно. Це дозволяє не чекати наступного квітня, якщо необхідні 24 місяці страхового стажу вже накопичені.

Пенсійний юрист Любомир Кожухов розповів про це ТСН.ua.

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Перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють — як збільшити виплати

Якщо людина після призначення пенсії продовжує працювати, її виплати можуть зрости. Розмір підвищення залежить від двох основних показників: додаткового страхового стажу та заробітної плати, яку пенсіонер отримував протягом цього періоду.

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За словами юриста, законодавство передбачає два механізми перерахунку пенсій за віком: автоматичний та індивідуальний — за зверненням самого пенсіонера.

«Якщо ви продовжуєте працювати після досягнення пенсійного віку, то ваша пенсія буде зростати. Розмір такого збільшення залежить від кількості років страхового стажу, набутих після моменту призначення пенсії або останнього перерахунку щодо страхового стажу, та вашої заробітної плати за ці періоди», — пояснив ТСН.ua пенсійний юрист юридичної компанії «Приходько та партнери» Любомир Кожухов.

Тож, додаткова робота після виходу на пенсію не означає, що людина втрачає право на підвищення виплат. Навпаки, новий страховий стаж може стати підставою для перерахунку.

Кому не потрібно подавати заяву для перерахунку виплат

Автоматичний перерахунок пенсій ПФУ здійснює щороку від 1 квітня. Для цього пенсіонер має набути щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або останнього перерахунку, під час якого враховували додатковий стаж.

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Важливо, що ці 24 місяці не обов’язково мають бути відпрацьовані безперервно. Наприклад, якщо людина працювала рік, потім мала перерву, а згодом знову працевлаштувалася, відповідні періоди підсумовуються.

«Неважливо, чи були перерви між місяцями, важливо лише те, що має бути 24 місяці загалом», — наголошує юрист.

Якщо до 1 березня пенсіонер уже накопичив необхідні 24 місяці страхового стажу, Пенсійний фонд має провести перерахунок з 1 квітня. Звертатися до установи із заявою для цього не потрібно.

Однак автоматичний механізм має особливість. Під час такого перерахунку Пенсійний фонд може врахувати додатковий страховий стаж, але не обов’язково нову заробітну плату, навіть якщо вона могла б збільшити пенсію. Саме тому в окремих випадках пенсіонерам варто розглянути індивідуальне звернення до ПФУ.

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Як подати заяву на індивідуальний перерахунок пенсії

Чи можна не чекати автоматичного перерахунку у квітні, а самостійно звернутися до Пенсійного фонду? Юрист каже, так. Це можна зробити, щойно після призначення пенсії або попереднього перерахунку накопичилося 24 місяці страхового стажу.

Наприклад, якщо необхідні два роки стажу набулися у травні, пенсіонеру необов’язково чекати квітня наступного року. Він може подати заяву на індивідуальний перерахунок.

Зробити це можна двома способами:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України;

подати заяву онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

«Чекати квітня наступного року не обов’язково: можна подати заяву на індивідуальний перерахунок самостійно. Це робиться в сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн, в електронному кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду», — пояснив Любомир Кожухов.

При цьому новий розмір пенсії, за словами експерта, застосовуватиметься з моменту ухвалення пенсійним органом рішення про проведення перерахунку.

Отже, якщо 24 місяці стажу вже є, але до чергового автоматичного перерахунку ще далеко, пенсіонер може ініціювати процедуру самостійно.

Чи врахують нову зарплату під час перерахунку пенсії

Зазначимо, що під час перерахунку ПФУ може враховувати не лише додатковий страховий стаж, а й заробітну плату, яку людина отримувала після виходу на пенсію. Але нові доходи враховуватимуть не за будь-яких обставин. Вирішальне значення має те, чи збільшить їх включення розмір пенсійної виплати.

«Під час перерахунку по сплину двох років, за умови, що нова заробітна плата підвищує розмір пенсії, ПФУ її врахує. Якщо ж ця заробітна плата за два роки не буде впливати позитивно, Пенсійний фонд просто її проігнорує та візьме до уваги тільки стаж», — зазначив юрист.

Тобто якщо після виходу на пенсію людина отримувала вищу зарплату, ніж раніше, це може бути додатковим аргументом на користь перерахунку з урахуванням нових доходів. Водночас остаточний результат залежить від розрахунку пенсії.

Саме тому індивідуальне звернення може бути корисним для тих, хто хоче, щоб під час перерахунку перевірили не лише додатковий стаж, а й заробіток за відповідний період.

Минуло 24 місяці після останнього перерахунку: що робити пенсіонеру

Окрема ситуація — коли людина продовжує працювати, але не має 24 місяців додаткового страхового стажу. При цьому від призначення пенсії або останнього перерахунку вже минуло два роки.

У такому випадку можливість перерахунку також передбачена, однак є обмеження: якщо додаткового стажу менше ніж 24 місяці, нову заробітну плату не враховуватимуть. Перерахунок проводитимуть лише з урахуванням набутого страхового стажу.

Тобто важливо розрізняти дві умови.

Є 24 місяці додаткового страхового стажу. Можна претендувати на перерахунок із можливим урахуванням нової зарплати, якщо це збільшує пенсію. Минуло два роки, але 24 місяців стажу немає. Перерахунок можливий за додатковим стажем, але без урахування нової заробітної плати.

Тому сам факт, що після останнього перерахунку минуло два роки, ще не означає, що Пенсійний фонд врахує всі нові доходи.

Що перевірити перед поданням заяви до Пенсійного фонду

Перед зверненням за індивідуальним перерахунком юрист радить перевірити інформацію про страховий стаж в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Це важливо, оскільки Пенсійний фонд отримує відомості про стаж із звітності роботодавців. Якщо за певний місяць роботодавець не подав звіт або не сплатив єдиний соціальний внесок, відповідний період може не потрапити до страхового стажу.

«Перед заявою краще трохи підготуватися. Відкрийте кабінет і подивіться, які періоди роботи там відображені. Стаж Фонд бере зі звітів роботодавця. Якщо за якийсь місяць єдиний внесок не сплачено або звіт не подано, цей місяць у стаж не потрапить. Краще з’ясувати це заздалегідь в бухгалтерії, а не після відмови», — радить Любомир Кожухов і нагадує, перед поданням заяви передусім увійти до особистого кабінету на порталі Пенсійного фонду та перевірити відомості про періоди роботи після призначення пенсії або останнього перерахунку.

Також слід переконатися, що необхідні місяці страхового стажу відображені.

«Якщо є пропуски, звернутися до бухгалтерії роботодавця та з’ясувати, чи подано звітність і чи сплачено ЄСВ. А після перевірки даних подати заяву на індивідуальний перерахунок, якщо для цього є підстави», — додає Кожухов.

Чи зменшать пенсію, якщо людина продовжує працювати

Ще один важливий момент для пенсіонерів полягає в продовженні трудової діяльності після виходу на пенсію. Це саме по собі не є підставою для зменшення основного розміру пенсії. Водночас робота може впливати на окремі доплати. Зокрема, йдеться про надбавку за понаднормовий страховий стаж.

За поясненням юриста, для непрацюючих пенсіонерів така доплата розраховується з урахуванням актуального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для працюючих пенсіонерів застосовується показник прожиткового мінімуму, який діяв на момент виходу на пенсію.

Тому після припинення роботи розмір цієї надбавки може змінитися.

«Загалом працюючим пенсіонерам не варто автоматично чекати щорічного перерахунку у квітні. Якщо після призначення пенсії або останнього перерахунку накопичилося 24 місяці страхового стажу, можна самостійно звернутися до Пенсійного фонду. Це дає можливість ініціювати перевірку не лише додаткового стажу, а й заробітної плати, яка потенційно може збільшити пенсійні виплати», — пояснює юрист.

Нагадаємо, в Україні змінили правила підтвердження страхового стажу для призначення і перерахунку пенсій.

Стало відомо, що від 2027 року частина жінок в Україні матимуть більшу надбавку до пенсії. Держава гарантує спецдоплату жінкам, які народили 5 і більше дітей і виховали їх щонайменше до 6 років. Це стосується як рідних, так і офіційно усиновлених дітей.

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