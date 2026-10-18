Пенсія може зрости на 54%: за якої умови українці отримають більше

Пенсія / © ТСН

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Українці можуть збільшити розмір майбутньої пенсії, якщо не поспішатимуть оформлювати виплати після досягнення пенсійного віку. Законодавство передбачає спеціальний механізм: за кожен повний місяць відтермінування призначення пенсії нараховується підвищення. Якщо відкласти вихід на пенсію на шість років, її розрахований розмір може збільшитися на 54%.

Про це пише «Судово-юрилична газета».

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Хто може розраховувати на підвищення пенсії

Можливість відкласти призначення пенсії та отримати за це надбавку передбачена статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Скористатися цим правом можуть громадяни, які вже набули права на пенсію за віком, але вирішили продовжити працювати й поки що не звертатися за її призначенням.

Важливо, щоб людина відповідала встановленим вимогам щодо пенсійного віку та страхового стажу. Зокрема, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо всі необхідні умови виконано, громадянин може продовжувати трудову діяльність і відкласти оформлення пенсії. У такому разі під час її подальшого призначення застосують коефіцієнт підвищення, який залежить від тривалості відтермінування.

На скільки може зрости пенсія

Розмір підвищення залежить від того, як довго людина не зверталася за призначенням пенсії після набуття відповідного права. Закон передбачає два коефіцієнти.

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Якщо відтермінування становить не більше ніж п’ять років, пенсію збільшують на 0,5% за кожен повний місяць такого періоду. За рік це дає 6% підвищення.

Якщо ж людина відкладає оформлення пенсії більш ніж на п’ять років, застосовується коефіцієнт 0,75% за кожен повний місяць відтермінування.

Наприклад, якщо звернутися за призначенням пенсії через шість років після набуття права на неї, розрахований розмір виплат може збільшитися на 54%. Це результат застосування коефіцієнта 0,75% протягом 72 місяців.

Водночас таке підвищення стосується розрахованого розміру пенсії. Його не слід плутати зі збільшенням на 54% усіх доплат, надбавок та інших виплат, які людина може отримувати разом із пенсією.

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