Пенсія може зрости на понад 50%: який нюанс після 60 років може змінити виплати

Пенсія. / © УНІАН

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Українці, які досягли пенсійного віку, можуть не поспішати оформлювати пенсію, а продовжити працювати, щоб у майбутньому отримувати більші виплати. За кожен повний місяць страхового стажу, набутий після досягнення 60 років, передбачено збільшення основного розміру пенсії.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Кіровоградській області.

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Зазначається, що розмір надбавки залежить від тривалості відстрочки. Якщо людина відкладає вихід на пенсію менш ніж на п’ять років, її виплату збільшують на 0,5% за кожен повний місяць відстрочки. Якщо ж вона чекає понад 60 місяців, надбавка становить 0,75% за кожен місяць.

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Водночас неповні місяці страхового стажу під час розрахунку не враховують — надбавку нараховують лише за повні місяці.

На скільки може зрости пенсія

Що довше людина відкладає оформлення пенсії, то більшою може бути її майбутня виплата. Зокрема, за наведеною схемою розрахунку надбавка становить:

6% — за один рік відстрочки;

12% — за два роки;

18% — за три роки;

24% — за чотири роки;

30% — за п’ять років;

54% — за шість років.

Отже, українці, які після досягнення 60 років продовжують працювати та відкладають оформлення пенсії, можуть розраховувати на збільшення її основного розміру.

«Пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії. Нагадуємо, що 2026-го необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком — 33 роки», — йдеться у повідомленні.

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Потрібно повідомити Пенсійний фонд

Якщо після досягнення 60 років українець планує відкласти вихід на пенсію, важливо повідомити про це ПФУ. Водночас за певних умов пенсію можуть призначити автоматично — якщо в реєстрах є всі необхідні відомості.

У ПФУ пояснили, що пенсію за віком із відстроченням призначають за зверненням людини. Виплати нараховують із дня, наступного за останнім днем місяця, у якому було набуто повний місяць страхового стажу для відстрочки, за умови, що людина звернулася по пенсію не пізніше ніж через три місяці після цієї дати.

Як повідомлялося, частина українських пенсіонерів може отримати понад 1000 грн доплати. Йдеться про людей у віці понад 80 років. Втім, кандидатам необхідно відповідати ще й іншим критеріям. Зокрема, мати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

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