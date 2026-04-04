Пенсія на картку чи через листоношу: що обрати, щоб не прогадати

Пенсія.

Реклама

Українці можуть отримувати пенсію або через банки, або через відділення поштового зв’язку. Дедалі більше пенсіонерів обирають банки та отримання грошей на картки.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Кошти на банківські рахунки зараховуються не пізніше наступного банківського дня після фінансування. Пенсіонер може одержати виплати у будь-якому відділенні свого банку, а також у мережу банкоматів різних фінустанов.

Реклама

«На відміну від „поштових“, „банківські“ гроші після надходження на рахунок перебувають у постійному доступі для отримання. При цьому можна знімати як всю зараховану суму пенсії, так і її частину», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, банківською карткою можна розраховуватися в магазинах і аптеках, оплачувати комунальні послуги без комісії та контролювати витрати через SMS-сповіщення.

Водночас пенсіонер має право у будь-який момент змінити банк або обрати інший спосіб отримання виплат.

Зауважимо, перелік банків, через які здійснюється виплата пенсій чи інших соціальних виплат, затверджено постановою Кабінету міністрів України. Зокрема, серед них «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк», «Укрексімбанк», «Південний», «ОТП Банк», «СЕНС-БАНК» тощо.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, як змінити реквізити для виплат онлайн. Зокрема, необхідно відкрити рахунок в обраному уповноваженому банку та подати відповідну заяву до сервісного центру Головного управління ПФУ.

Зауважимо, що 2026-го громадяни повинні повідомляти Пенсійний фонд у разі зміни персональних даних. Інакше — можуть виникнути затримки у виплатах, технічне блокування нарахування коштів, а іноді й вимога повернути переплату.