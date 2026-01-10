Пенсія на паузі: хто і чому може не отримати виплат у січні

Пенсія.

Вже від січня 2026-го декому з українців тимчасово зупинили виплату пенсій. Вони не виконали вчасно важливу вимогу Пенсійного фонду.

Що відомо, і як поновити виплати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Пенсійному фонді України наголошували на тому, що декому з українців пенсійного віку потрібно було пройти обов'язкову ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Йдеться про жителів тимчасово окупованих територій та тих, хто звідти виїхав, а також українців, які перебували за кордоном понад пів року.

Ідентифікація потрібна, щоб Пенсійний фонд переконався, що виплати отримує саме та людина, якій вони призначені.

Серед інших причини призупинення пенсії - переїзд на постійне проживання за кордон, надання недостовірних даних під час призначенні пенсії, відсутність руху коштів на пенсійному рахунку понад шість місяців.

Як відновити пенсію

Якщо пенсію призупинили, її можна поновити. Потрібно пройти ідентифікацію та подати заяву до Пенсійного фонду. Зробити це можна:

особисто у відділенні ПФУ;

через відеоконференцію на порталі ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг;

у посольстві або консульстві України за кордоном (документи надсилають поштою або онлайн).

Після відновлення виплат пенсіонеру нарахують усі суми за період, коли пенсія була призупинена.

Нагадаємо, в Україні від 1 січня 2026-го зростуть пенсії. Підвищення виплат стало можливим завдяки зростанню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Зокрема, пенсії було перераховано для людей із мінімальними та максимальними виплатами.

Також від 1 січня змінюють правила виходу на пенсію. Відбудеться новий етап реформи — набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком.