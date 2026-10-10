Пенсія не надійде на нову картку автоматично: що потрібно зробити

Пенсія / © ТСН.ua

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Пенсія не буде надходити на нову картку автоматично. Щоб гроші перерахували за іншою адресою, пенсіонер має самостійно передати нові реквізити до Пенсійного фонду.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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Як змінити банк для виплати пенсії

У Пенсійному фонді підкреслюють, просто відкрити картку мало. Після цього потрібно самому подати нові дані до ПФУ — особисто в сервісному центрі або онлайн через їхній сайт.

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Щоб змінити виплатні реквізити в режимі онлайн, необхідно виконати такі кроки:

Відкрити рахунок в одному з уповноважених банків. Отримати повні реквізити нового рахунку, зокрема міжнародний номер IBAN. Авторизуватися на порталі електронних послуг ПФУ. Перейти до розділу «Внесення змін до пенсійної справи». Обрати та заповнити заяву на зміну виплатних реквізитів. Вказати в документі дані нового рахунку. Підписати сформовану заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Відстежувати статус розгляду у розділі «Мої звернення».

Згідно з правилами, міняти банк для отримання пенсії можна скільки завгодно разів. За бажанням дозволено повертатися і до старого банку, якщо той досі виплачує пенсії.

Крім того, за бажанням громадянина спосіб отримання коштів можна змінити кардинально: перевести виплати з банківської картки на поштове відділення або навпаки.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, Пенсійний фонд більше не перераховуватиме гроші на рахунки «Укрексімбанку». Українцям пояснили, куди тепер надходитимуть пенсії та що потрібно зробити, щоб і надалі отримувати їх на картку.

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Також у жовтні загального підвищення пенсій для всіх не буде. Проте деякі пенсіонери отримають щомісячні доплати та додаткові виплати.

Раніше ми писали, в Україні окремі категорії пенсіонерів, які не працюють, мають право на щомісячну доплату до основної виплати у розмірі майже 1 300 гривень.

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