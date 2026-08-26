Пенсія під загрозою: 3 помилки в трудовій, через які можна втратити роки стажу

Пенсія / © ТСН.ua

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Цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, а вже наступного року вимога зросте.

Про це йдеться на порталі «На пенсії».

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До проблем зі страховим стажем часто призводять документи, оформлені багато років тому. Людина може дізнатися, що певний період її роботи не врахували, лише під час оформлення пенсії. Водночас частину таких помилок можна виправити заздалегідь.

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Помилки та неточності у трудовій книжці

Пенсійний фонд під час підтвердження страхового стажу перевіряє документи та відомості про сплату страхових внесків. Проблеми можуть виникнути через неправильно оформлені записи.

Зокрема, варто перевірити, чи немає у трудовій книжці неточностей, а також чи всі необхідні записи завірені належним чином — підписом відповідальної особи та, якщо це передбачалося на момент оформлення документа, печаткою.

Якщо помилку допустив роботодавець, до якого ще можна звернутися, він може внести необхідні виправлення або подати уточнені відомості.

Якщо ж підприємство вже ліквідоване, підтверджувати період роботи доведеться через його правонаступника або архів, де зберігаються відповідні документи.

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Чи сплачував роботодавець страхові внески

Самого запису про працевлаштування не завжди достатньо для формування страхового стажу. Важливе значення має сплата страхових внесків.

Якщо за працівника не сплатили внесок за весь місяць або перерахували лише частину необхідної суми, цей період може не бути зарахований до страхового стажу в повному обсязі.

Тому майбутнім пенсіонерам варто заздалегідь перевірити дані про страховий стаж та переконатися, що за всі періоди офіційної роботи є необхідна інформація про сплату внесків.

Старі документи, які підтверджують важливі періоди

Окремі періоди можуть потребувати додаткового документального підтвердження. Це стосується, зокрема, старих записів про роботу та документів про навчання у випадках, коли відповідний період має значення для визначення пенсійних прав.

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Для отримання необхідних довідок можна звертатися до підприємства, його правонаступника або архівної установи. Відомості про освіту підтверджує навчальний заклад.

Якщо заклад освіти розташований на тимчасово окупованій території, питання підтвердження відповідних документів вирішується за участю Міністерства освіти і науки України.

Скільки стажу потрібно для пенсії 2026 року

Вік виходу на пенсію в Україні залежить від кількості накопиченого страхового стажу.

2026-го вимоги такі:

у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — не менше 23 років;

у 65 років — щонайменше 15 років.

2027 року вимоги для частини майбутніх пенсіонерів знову зростуть. Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться вже 34 роки стажу, а у 63 роки — 24 роки. Для виходу на пенсію у 65 років мінімальна вимога залишиться на рівні 15 років.

Чому трудову книжку краще перевірити до оформлення пенсії

Якщо помилку виявити вже в момент подання документів на пенсію, людині може забракнути підтвердженого страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок у бажаному віці.

Тому варто заздалегідь звірити записи у трудовій книжці з даними про страховий стаж і перевірити всі періоди роботи, за які мали сплачуватися внески.

Одна невиправлена неточність або кілька місяців без зарахованого стажу можуть виявитися критичними, особливо з огляду на те, що вимоги до кількості років страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років щороку підвищуються.

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