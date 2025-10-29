Пенсія з інвалідності 3 групи: скільки отримують військові, чорнобильці та цивільні

Гроші

Українці, які належать до соціально вразливих груп, можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Пенсії отримують не лише літні люди, а й громадяни з інвалідністю.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

У Пенсійному фонді зазначають, що розмір виплат для осіб із третім ступенем інвалідності визначається за тією ж формулою, що й звичайна пенсія, але з понижувальним коефіцієнтом — 50%. Це означає, що при розрахунковій пенсії у 4000 гривень фактична виплата по інвалідності становитиме близько 2000 гривень. Таким чином, рівень забезпечення напряму залежить від трудового стажу та офіційного доходу.

Право на соціальну підтримку у вигляді пенсії по інвалідності надається за умови наявності страхового стажу — від одного до п’ятнадцяти років. Конкретна вимога залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності.

Для військовослужбовців діють окремі норми: у разі інвалідності ІІІ групи, спричиненої пораненням під час служби, пенсія становить 60% від розміру грошового забезпечення. Якщо ж інвалідність пов’язана зі службою, але не з бойовими травмами, — передбачено 40% виплат.

Варто зазначити, що пенсія за третьою групою інвалідності для військовослужбовців призначається незалежно від тривалості трудового стажу. Водночас отримати такі виплати можуть лише ті, хто відповідає вимогам Пенсійного фонду України. Згідно з роз’ясненнями ПФУ, підставами для нарахування пенсії є:

встановлення інвалідності під час проходження служби;

настання інвалідності протягом 90 днів після звільнення;

отримання інвалідності пізніше ніж через три місяці, якщо вона спричинена захворюваннями чи станами, набутими під час служби.

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності, однак, за даними ПФУ, мінімальна виплата для осіб з третьою групою становить 9 478 гривень.

Яка пенсія у «чорнобильців» з інвалідністю

Українці, які отримали інвалідність третьої групи через аварію на ЧАЕС, мають право на спеціальні пенсійні виплати. Їхній розмір визначається індивідуально, але залежить від заробітку в роки ліквідації катастрофи та від встановленого державою прожиткового мінімуму.

Згідно з чинним законодавством, сума пенсії для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС розраховується, виходячи з двох показників:

середньої зарплати, яку людина отримувала у 1986–1990 роках, працюючи в Зоні відчуження;

мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року.

Пенсія для таких громадян фактично є відшкодуванням завданих збитків. Її розмір залежить від того, яких ушкоджень або захворювань зазнала людина через катастрофу.

За даними Пенсійного фонду України, мінімальна виплата для «чорнобильців» із третьою групою інвалідності становить 6 077,70 грн.

Водночас ліквідатори аварії можуть розраховувати на вищу пенсію — її розмір визначається відповідно до середньої зарплати по країні. Від березня 2025 року ліквідатори з інвалідністю 3 групи отримують 10 491,96 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні пенсійні виплати не завжди є довічними — у певних випадках вони можуть бути призупинені або повністю скасовані.