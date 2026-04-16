Пенсія по інвалідності: коли можуть відмовити

В Україні процес оформлення пенсії по інвалідності складається з кількох етапів. Важливо подавати пакет необхідних документів завчасно, оскільки таку пенсію не нараховують після спливу термінів, а тільки від моменту звернення.

Про те, як уникнути помилок під час оформлення пенсії з інвалідності, пишуть Новини.LIVE.

Як оформити пенсію з інвалідності 2026 року

Умови призначення та розміри пенсії з інвалідності із солідарної системи визначені законом №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"(ст. 30 -35).

Згідно з правилами, громадянам спочатку потрібно пройти медичний огляд, за результатами якого орган медико-соціальної експертизи (МСЕК) має видати довідку щодо встановлення певної групи.

Після чого необхідно зібрати документи та звернутися за оформленням до відділення Пенсійного фонду. Заяву можна подати як особисто, так і через представника або онлайн. Зокрема, передавання документів у цифровій версії суттєво спростить процедуру, проте у складних випадках ПФУ може запросити оригінали документів.

Тривалість розгляду звернення не перевищує десяти днів, і в разі узгодження — від 1 числа наступного місяця після поданн заяви громадяни отримають перші виплати. Водночас необхідно передавати документи завчасно, оскільки пенсію по інвалідності не нараховують після спливу термінів, а тільки від часу звернення.

Ключовою вимогою є подача всіх документів у належному вигляді, із копіями, адже відсутність бодай однієї довідки може стати приводом для відмови.

Пенсійний фонд вимагає такі документи:

заяву про призначення пенсії (бланк у ПФУ/на порталі);

паспорт/ID-картка та довідку про реєстрацію адреси проживання, що видається разом з ID-паспортом;

ідентифікаційний код;

довідку МСЕК та акт огляду, виписки лікарів;

документи про стаж: трудову книжку, архівні довідки, інформацію з реєстру;

довідку про зарплату до 2000 року (за необхідності);

свідоцтво про шлюб/народження дітей (для підтвердження наявності утриманців);

фото 3×4 для оформлення пенсійного посвідчення;

інші документи (довідку УБД/довідку ліквідатора ЧАЕС/документ про опікунство).

За інформацією щодо повного переліку документів необхідно звернутися до ПФУ, оскільки він може відрізнятися залежно від різних випадків.

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий пенсіонер, який працює. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, на наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.