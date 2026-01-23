Пенсія по втраті годувальника: хто її може отримати

© УНІАН

В Україні, відповідно до ст. 30 закону №1058, на пенсію можуть претендувати члени родини, які були непрацездатними на момент смерті годувальника.

Законодавство України чітко визначає, хто може її отримати, яка пенсія по втраті годувальника та які документи необхідно надати Пенсійному фонду для її призначення.

До них належать:

дружина або чоловік пенсійного віку чи з інвалідністю

батьки від 60 років або з інвалідністю

діти до 18 років чи діти з інвалідністю незалежно від віку

Так, кожен непрацездатний член сім’ї має право на 50% пенсії, яку отримував би померлий за віком. Якщо отримувачів двоє і більше, між ними розподіляється 100% виплати порівну. Пенсія призначається на період непрацездатності, а для осіб з інвалідністю та громадян віком від 60 років — безстроково.

Щоб оформити пенсію по втраті годувальника, треба подати заяву до ПФУ, паспорт та ІПН, свідоцтва про шлюб і смерть, а також довідку про перебування на утриманні

Який розмір пенсії по втраті годувальника

В Україні для сімей розмір пенсії становить від 30% до 70% грошового забезпечення, але не менше двох прожиткових мінімумів.

2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб дорівнює 2 595 грн, тому мінімальна виплата складає 5 190 грн.

Для цивільних осіб мінімальні гарантії залежать від кількості отримувачів:

100% прожиткового мінімуму на одну особу

120% — на двох

150% — на трьох і більше

Для підтвердження непрацездатності потрібно мати відповідні медичні документи.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення щодо чергової індексації пенсій, яка охопить більшість українських пенсіонерів. Підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, а розмір виплат буде збільшено в середньому на 11,5%.