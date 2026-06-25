Пенсія понад 20 тисяч гривень уже в липні: хто отримає такі виплати

Гроші. / © Національний банк України

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У липні деякі українці можуть розраховувати на пенсійні виплати, які перевищують середній розмір пенсії. Для окремої категорії громадян держава гарантує щомісячне забезпечення на рівні понад 20 тис. грн.

Хто саме має право на такі виплати, повідомили у Пенсійному фонді.

Йдеться про людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та отримали інвалідність. Найвищий розмір пенсії передбачений для громадян з інвалідністю І групи. Після врахування всіх встановлених надбавок і доплат вони отримують не менше 20 653 грн.

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У ПФУ наголосили, що під час нарахування пенсій для ліквідаторів використовують показник середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за попередній рік. Цього року показник становить 20 653,55 грн.

Саме від нього залежить мінімальний гарантований розмір пенсії для людей з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС:

для осіб з інвалідністю І групи — 100% від базового показника, або 20 653,55 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 80% (16 522,84 грн);

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 60% (12 392,13 грн).

Зауважимо, І групу інвалідності призначається людям, проблеми зі здоров’ям яких обмежують їхню здатність до самостійного життя. До цієї категорії належать люди, які не можуть самостійно пересуватися, орієнтуватися в просторі, обслуговувати себе або контролювати власні дії. Залежно від ступеня втрати працездатності та функціональних можливостей І група інвалідності поділяється на підгрупи А та Б.

Які документи потрібні

Для оформлення підвищеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС необхідно надати до Пенсійного фонду пакет документів:

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посвідчення ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС відповідної категорії;

висновок спеціалізованої медичної комісії, який підтверджує зв’язок захворювання або встановленої інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, ми писали про те, що пенсію з інвалідності можуть скасувати, адже для збереження виплат необхідно суворо дотримуватися встановлених правил. Зокрема, слід пам’ятати, що пенсія призначається на період, який визначила медико-соціальна експертна комісія. Якщо отримувач виплат не з’явився на повторну комісію, то ПФУ автоматично заморожує нарахування грошей.

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