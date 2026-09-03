Пенсія у 60 років: як не втратити частину виплат через звернення до ПФУ

Гроші. / © Національний банк України

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Українці, які досягли пенсійного віку, ризикують втратити виплати за кілька місяців, якщо вчасно не звернуться до Пенсійного фонду України. У разі запізнення пенсію можуть призначити не від дати виникнення права на неї, а лише від дня подання заяви.

Як не втратити виплати через пізнє звернення до ПФУ, повідомило видання Новини.LIVE.

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У Пенсійному фонді наголошують, що майбутнім пенсіонерам слід дотримуватися встановлених термінів для оформлення документів, аби отримати виплати у повному обсязі одразу після досягнення 60 років

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За законодавством, українці мають чотири місяці для звернення: подати заяву та пакет документів можна за місяць до дня народження або протягом трьох місяців після нього. Втім, якщо пропустити ці терміни, пенсію призначать не від дня досягнення 60-річного віку, а лише від дати фактичного звернення до ПФУ.

Для вчасного виходу на заслужений на пенсію у 60 років необхідно мати достатню кількість офіційно відпрацьованих років. 2026-го — це щонайменше 33 роки, але вже у наступні роки ця планка лише продовжить зростати:

34 роки — у 2027 році;

35 років — у 2028 році.

Якщо цього року 60-річному українцю не вистачає необхідного страхового стажу, вихід на пенсію доведеться відкласти. За наявності від 23 до 32 років стажу пенсію можна буде оформити у 63 роки, а якщо стаж становить від 15 до 23 років — не раніше 65-річного віку.

У Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь перевірити стан власного страхового стажу. Всі дані про офіційне працевлаштування починаючи від 1 січня 2004-го вже внесені до Державного реєстру застрахованих осіб.

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Втім, інформація про попередню трудову діяльність може бути відсутня. Аби з’ясувати це, слід особисто звернутися до ПФУ або через особистий кабінет на вебпорталі установи. Якщо періоди роботи до 2004 року не відображаються в електронній системі, їх необхідно додати, надавши паперову трудову книжку у відділення або завантаживши її скановану копію через портал.

Нагадаємо, існують помилки в трудовій, через які можна втратити роки стажу. Проблеми зі страховим стажем нерідко виникають через помилки в документах, оформлених багато років тому. Про те, що окремі періоди роботи не були зараховані до стажу, людина може дізнатися лише під час оформлення пенсії.

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