Пенсія у разі втрати годувальника-військовослужбовця: який розмір суми та хто отримає

Розмір пенсії залежить від причини смерті годувальника

В Україні виплати сім’ям загиблих військових регулюються законом №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Закон гарантує, що пенсія у разі втрати годувальника не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Виплати здійснюються на весь період непрацездатності, а для осіб, які досягли пенсійного віку, — довічно.

Хто має право на пенсію у разі втрати годувальника

Згідно із законом, право на пенсію у разі втрати годувальника мають сім’ї військовослужбовців, які померли:

під час проходження служби

не пізніше трьох місяців після звільнення

пізніше трьох місяців — якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у період служби

На виплати також можуть претендувати сім’ї військових пенсіонерів, якщо годувальник помер під час отримання пенсії або не пізніше п’яти років після її припинення.

Розмір пенсії у разі втрати годувальника

Родинам військових, які загинули при виконанні службових обов’язків, захисті батьківщини чи ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, пенсія призначається:

у розмірі 70% грошового забезпечення годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї

у розмірі 50% — якщо право мають двоє або більше непрацездатних членів сім’ї, окрім батьків та подружжя

Якщо смерть настала через нещасний випадок, не пов’язаний зі службою, або хворобу, пов’язану з проходженням служби, розмір пенсії становить 30% заробітку на кожного непрацездатного члена сім’ї.

