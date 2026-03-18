Пенсія в Україні: скільки і як можна отримати надбавки, як не втратити виплати та яких змін очікувати

Хто не отримає підвищення пенсії та чому у платіжках різні суми

Березнева індексація пенсій 2026 року принесла оновлені суми багатьом українцям, проте через особливості нарахування не всі отримали очікуване зростання виплат.

ТСН.ua пояснює, як працює механізм перерахунку «тіла» пенсії, хто має право на додаткові гарантії та що потрібно зробити пенсіонерам, які працюють або перебувають за кордоном, щоб не втратити нарахування.

Що варто знати українцям про індексацію пенсій

Згідно з постановою № 236, яку Кабінет міністрів ухвалив 25 лютого, в Україні запрацювала оновлена схема перерахунку соцвиплат. Цей нормативний акт офіційно запустив процес щорічного підвищення пенсій та страхових виплат, що стартував від 1 березня 2026 року.

Важливо зауважити, що зараз відбувається індексація пенсій, призначених до 31 грудня 2025 року включно.

Пенсіонерам не потрібно нікуди звертатися, оскільки перерахунок відбудеться автоматично на основі даних пенсійних справ.

Цього року для обчислення пенсій застосовується коефіцієнт 1,121, на який множать показник середньої заробітної плати по країні.

На коефіцієнт 1,121 збільшуються:

військові пенсії за вислугу років, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника;

розміри мінімальних військових та чорнобильських пенсій за інвалідністю;

розмір пенсії за особливі заслуги перед Україною борцям за незалежність;

розміри пенсій державним службовцям, службовцям органів місцевого самоврядування, народним депутатам України, науковцям.

Для кожного пенсіонера сума надбавки розраховується індивідуально, водночас встановлено певні межі: мінімальна доплата становитиме 100 гривень, а максимальне підвищення — 2595 гривень.

Окрім загальної індексації, запроваджується система додаткових гарантій для соціально вразливих груп. Так, пенсіонери, які не працюють, віком від 65 років із повним стажем (35 років для чоловіків та 30 для жінок), а також особи старше 80 років із меншим стажем (25 та 20 років відповідно) не можуть отримувати менше 4213 гривень. Для вікової категорії від 70 до 80 років за наявності повного стажу мінімальний поріг встановлено на рівні 4050 гривень.

Пенсіонери до 70 років із повним стажем та особи з інвалідністю I групи мають право на виплати від 3725 гривень. Для інших категорій громадян, які не працюють, мінімальна пенсія становить 3406 гривень.

Крім того, від 1 квітня 2026 року відбудеться автоматичний перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.

Хто не отримає підвищення пенсії

Березнева індексація пенсій 2026 року з коефіцієнтом 12,1% викликала чимало запитань у пенсіонерів, адже реальні суми нарахувань часто відрізняються від очікуваних. Як роз’яснюють юристи, таке нерівномірне підвищення зумовлене специфікою розрахунків, де відсоток додається лише до основної частини виплати, так званого «тіла» пенсії.

Усі інші складові, як-от надбавки за понаднормовий стаж, донорство чи соціальні пільги, залишаються без змін і додаються до вже проіндексованої бази. Саме тому двоє людей із однаковими виплатами можуть отримати різні за розміром доплати, хоча держава гарантує мінімальну надбавку у 100 гривень.

Важливим фактором є обмеження максимальної пенсії, яка 2026 року не може перевищувати 25 950 гривень (виняток — військові). Якщо після перерахунку сума виходить за ці межі, індексація фактично не проводиться.

Пенсіонери, які продовжують працювати, також отримали підвищення базової частини на 12,1%. Проте певні соціальні доплати та оновлені надбавки за стаж вони почнуть отримувати лише після офіційного звільнення з місця роботи.

Також не отримають підвищення пенсії:

отримувачі спеціальних пенсій (зокрема прокурори, судді);

громадяни зі стажем менше 15 років (отримують соціальну допомогу);

особи, які вийшли на пенсію протягом 2023–2025 років (їм додадуть лише по 100 грн).

Як самостійно розрахувати свою надбавку до пенсії: покрокова інструкція

Згідно з урядовою постановою №236 від 25 лютого 2026 року, виплати перераховують із коефіцієнтом 1,121. Варто врахувати, що індексується лише основний розмір пенсії («тіло»), без урахування додаткових надбавок та пільг.

Документ також встановлює ліміти: доплата не може бути меншою за 100 грн і не повинна перевищувати 2595 грн.

Дізнатися точну суму після перерахунку можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Для цього:

зайдіть на сайт порталу та натисніть кнопку «Вхід» у правому верхньому куті;

авторизуйтеся за допомогою електронного підпису (КЕП), через BankID або «Дія.Підпис»;

у меню ліворуч оберіть розділ «Моя пенсія». Там відобразиться актуальний розмір виплати, що діє від 1 березня.

Частина українців ризикують втратити пенсію — як цього уникнути

Пенсіонери зі статусом ВПО, громадяни, які залишаються в окупації або тривалий час мешкають за межами України (понад 183 дні), повинні пройти обов’язкову ідентифікацію до 1 квітня. Процедура також передбачає подання декларації про те, що особа не отримує пенсійні виплати від РФ. Якщо не виконати ці вимоги вчасно, нарахування пенсій буде призупинено.

Певним категоріям пенсіонерів необхідно пройти ідентифікацію

Тим пенсіонерам, які вже підтвердили свою особу через відеозв’язок, потрібно перевірити, чи процедура була зарахована. Фахівці Пенсійного фонду України нагадують, що рішення про встановлення особи надсилається на електронну пошту, вказану пенсіонером у заяві.

Якщо у зверненні було зазначено ідентифікаційний номер (РНОКПП), статус ідентифікації можна відстежити онлайн:

зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

відкрити розділ «Мої звернення».

Варто зауважити, що, крім відеоідентифікації, існує ще кілька варіантів проходження перевірки:

особистий візит: звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;

електронний підпис: скористатися сервісом «Дія.Підпис» на порталі послуг ПФУ.

Для тих, хто за кордоном: отримати посвідчення у консульській установі та надіслати копію документа до ПФУ поштою або через вебпортал.

Водночас ризикують втратити частину страхового стажу під час призначення пенсії громадяни, які не оцифрують свої трудові книжки до 10 червня 2026 року.

У ПФУ нагадують, що перехід до електронного формату є частиною цифровізації державних послуг. Це дозволяє зберігати інформацію про трудову діяльність у єдиній базі та уникнути втрати даних у разі пошкодження або втрати паперової книжки.

Що потрібно знати пенсіонерам, які працюють

Згідно зі статтею 42 Закону України №1058, у квітні 2026 року автоматичний перерахунок виплат чекає на пенсіонерів, які продовжують працювати. Ця процедура стосується тих громадян, яким пенсію було призначено або востаннє перераховано принаймні два роки тому, тобто до 1 квітня 2024 року. Для тих, хто вийшов на заслужений відпочинок пізніше, наступний етап перегляду виплат заплановано вже на квітень 2027 року.

Сума доплати розраховується індивідуально для кожного пенсіонера, оскільки вона залежить від офіційної заробітної плати та тривалості страхового стажу. Пенсійний фонд України автоматично обирає найбільш вигідний для громадянина варіант перерахунку.

Якщо заробіток за останні два роки був низьким, до уваги беруть лише додатковий стаж. У разі ж офіційного зростання доходів, що підвищує індивідуальний коефіцієнт зарплати, перерахунок здійснюють одночасно і за стажем, і за заробітком.

Сама формула розрахунку базується на добутку середньої зарплати по країні за три роки, особистого коефіцієнта заробітку та коефіцієнта стажу, де кожен рік роботи додає один відсоток до загальної суми.

На які зміни чекати українським пенсіонерам через рік

В українській пенсійній системі готуються масштабні зміни, що передбачають перехід від принципу «спільного казана» до створення персональних накопичувальних рахунків. Головна особливість цієї реформи полягає в тому, що внески працівників стануть їхньою приватною власністю, яку в майбутньому можна буде навіть передати у спадок.

Уряд прагне забезпечити пенсіонерам виплати на рівні не менше 40% від їхньої середньої зарплати, де одна половина суми надходитиме з традиційної солідарної системи через бали, а інша — з індивідуальних накопичень. На початковому етапі ці кошти планують інвестувати в державні облігації під високий відсоток, щоб вони працювали на економіку та були захищені від знецінення.

Проте економічні експерти застерігають про серйозні ризики, пов’язані з історичним досвідом інфляції в Україні. Економіст Олег Пендзин зазначає, що від моменту запровадження гривні 1996 року ціни зросли у понад 37 разів, а купівельна спроможність грошей скоротилася до критичного мінімуму.

Це означає, що за 100 гривень сьогодні можна придбати лише крихітну частку того, що було доступно три десятиліття тому. Саме така нестабільність цін залишається головною перепоною для впровадження накопичувальної системи, хоча законодавча база для неї існує ще від 2004 року.

