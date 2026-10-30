Пенсія від 1 листопада: на які виплати чекати людям з II групою інвалідності

Сума виплати визначається індивідуально з урахуванням розміру зарплати та відпрацьованих років

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В Україні люди з інвалідністю II групи за наявності необхідного страхового стажу можуть отримувати пенсію в розмірі 90% пенсії за віком. Якщо права на пенсію немає, за дотримання встановлених законом умов можна оформити державну соціальну допомогу.

Про це нагадали у ПФУ.

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Пенсії за загальним стажем та соціальна допомога

Розмір пенсії за інвалідністю II групи становить 90% від пенсії за віком, що вираховується індивідуально залежно від страхового стажу та рівня заробітної плати особи.

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Якщо громадянин не має необхідного страхового стажу, йому призначають державну соціальну допомогу. Її мінімальний розмір не може бути нижчим за 80% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2026 року ця сума становить орієнтовно 2 076 грн).

Виплати для військовослужбовців

Для військовослужбовців виплати за II групою інвалідності призначаються незалежно від наявного страхового стажу, якщо вона настала під час служби, не пізніше трьох місяців після звільнення або пізніше цього терміну через захворювання, що виникло в період служби.

Розмір пенсії військовослужбовцям з II групою інвалідності становить:

80% сум грошового забезпечення — для осіб з інвалідністю внаслідок війни (мінімальна виплата — не нижче 13 822 грн)

60% сум грошового забезпечення — для інших військовослужбовців з інвалідністю

Виплати постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС

Для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсію по II групі інвалідності розраховують у розмірі відшкодування фактичних збитків (із зарплати в зоні відчуження за 1986–1990 роки або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня відповідного року):

мінімальний розмір пенсії за захворювання чи каліцтво внаслідок Чорнобильської катастрофи для II групи становить 7 884,57 грн

для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з II групою інвалідності мінімальна виплата становить 80% розміру середньої заробітної плати в Україні за попередній рік

Підтримка осіб з інвалідністю з дитинства

Для осіб з інвалідністю з дитинства передбачено фіксовані виплати, які не залежать від наявності чи тривалості страхового стажу.

Нагадаємо, у листопаді окремі категорії громадян отримають пенсію у максимальному розмірі. Це суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку.

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