Пенсія від 10 020 грн у вересні: хто має право на таку виплату

Пенсія від 10 020 грн у вересні

Реклама

У вересні 2026 року окремі категорії українських родин отримуватимуть адресну пенсійну допомогу, мінімальний розмір якої становитиме 10 020 грн. Розповідаємо, як отримати таку пенсійну допомогу і хто має на неї право.

Про це пишуть у Міністерстві у справах ветеранів України.

Реклама

Хто має право на пенсію понад 10 тисяч гривень у вересні 2026

Як зазначають у Міністерстві у справах ветеранів України, право на такі виплати у зв’язку з втратою годувальника мають члени сімей військових, які загинули/померли під час служби або не пізніше трьох місяців після звільнення, або пізніше через отримані на війні поранення й контузії, а також родини військових, які зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Реклама

Претендувати на підтримку можуть діти до 18 років або до 23 років, якщо навчаються у ЗВО на денній формі, непрацездатні батьки, дружина чи чоловік, які втратили основне джерело доходу, а також рідні військових пенсіонерів за визначених умов.

Базовий розмір пенсії становить 70% грошового забезпечення загиблого для батьків, дружини чи чоловіка, а також для однієї дитини. Якщо дітей в родині більше — по 50%.

Водночас із 1 березня 2026 року в країні зросла мінімальна адресна фінансова допомога: для кожного непрацездатного члена сім’ї виплата становить не менше 12 810 грн на людину замість попередніх 7 800 грн.

Для родин, де допомогу одержують двоє чи більше членів сім’ї (окрім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а також для двох і більше дітей загиблого воїна підтримка складає не менше 10 020 грн на кожного порівняно з колишніми 6 100 грн. Усі ці перерахунки відбудуться автоматично без подання заяв. З наступного року ці виплати почнуть індексувати.

Реклама

Як оформити пенсію від 10 020 грн у вересні

Для первинного оформлення допомоги у вересні слід звертатися залежно від ситуації: якщо військовому ще не призначали пенсію — через уповноважений структурний підрозділ міністерства чи відомства служби.

Якщо військовий вже отримував пенсію, до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання.

До заяви додаються копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), свідоцтво про смерть, документи про родинні стосунки, а також документи, що підтверджують ваш статус (на вибір): довідка про непрацездатність, встановлення групи інвалідності або висновок про час її настання до 18 років.

Також вам можуть знадобитися: довідка навчального закладу про денну форму, папери про страховий стаж від 20 років для матері чи дружини 50–55 років, документи про неотримання аліментів пасинком чи падчеркою, а також банківські реквізити рахунку.

Реклама

За детальною консультацією українці можуть звернутися до фахівця із супроводу.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть стикнутися з призупиненням виплат або утриманням переплат, якщо протягом 10 днів не повідомлять Пенсійний фонд про важливі зміни. Законодавство вимагає обов’язково інформувати про працевлаштування, початок чи завершення підприємницької діяльності, зміну паспорта, прізвища, адреси проживання, банківських реквізитів або ідентифікаційного коду.

Оновлення цих даних є критично важливим, оскільки статус працюючого пенсіонера впливає на порядок нарахування надбавок та індексацій. Подати відповідну заяву та підтвердні документи можна особисто в сервісному центрі, поштою, через роботодавця або за допомогою електронного кабінету на порталі Пенсійного фонду України.

У вересні частина українських пенсіонерів почне отримувати підвищені виплати завдяки віковим надбавкам, які Пенсійний фонд нараховує автоматично. Розмір доплати залежить від вікової категорії: від 70 до 74 років — до 300 гривень, від 75 до 79 років — до 456 гривень, а від 80 років — до 570 гривень.

Звертатися до ПФУ чи подавати заяву не потрібно, оскільки доплата призначається на підставі даних пенсійної справи. Право на неї мають лише ті пенсіонери, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 гривні.

Новини партнерів

Новини партнерів