Пенсія військовослужбовця після його смерті: чи може її отримувати дружина та кому вона призначається

Пенсія військовослужбовця

Після смерті військовослужбовця в Україні не передбачено механізму автоматичного переходу його пенсії членам сім’ї. Як роз’яснює Пенсійний фонд України, пенсія, яку військовий отримував за життя, припиняється від дня смерті, однак його родині може бути призначена пенсія у зв’язку з втратою годувальника як окремий вид державного пенсійного забезпечення.

Законодавство чітко розмежовує поняття пенсії померлого та пенсії для членів його сім’ї. Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія військовослужбовця не передається у спадок, а натомість може бути призначена пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Як зазначає Пенсійний фонд України, право на таку пенсію мають непрацездатні члени сім’ї померлого військовослужбовця, які перебували на його утриманні.

До цього кола належать

дружина або чоловік, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність,

неповнолітні діти,

студенти денної форми навчання до 23 років,

а також діти з інвалідністю незалежно від віку.

Крім того, право можуть мати батьки військового за умови їхньої непрацездатності.

Окремі гарантії передбачені саме для дружини військовослужбовця, яка здійснює догляд за спільною дитиною. Як офіційно роз’яснює Пенсійний фонд України, якщо дружина доглядає за дитиною віком до восьми років, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від її віку та працездатності.

Який розмір пенсії після смерті військовослужбовця

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника залежить від обставин смерті військового. Якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків служби, пенсія для кожного непрацездатного члена сім’ї становить 70% грошового забезпечення або пенсії померлого.

У випадках, коли смерть не пов’язана з виконанням службових обов’язків, застосовуються інші розміри виплат, визначені законодавством, однак із дотриманням мінімальних державних гарантій.

Як оформити виплати дружині

Для призначення пенсії дружині необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати документи, що підтверджують шлюб, смерть військовослужбовця, склад сім’ї, вік дитини (у разі догляду за дитиною до 8 років) та інші обставини, які дають право на виплату.



