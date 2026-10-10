Пенсія втричі вища за звичайну: хто в Україні може отримувати від 7 785 грн

Пенсія

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Українські шахтарі мають право на мінімальну пенсію, яка втричі вища за звичайну. У жовтні 2026 року це щонайменше 7 785 гривень. Проте щоб її отримати, потрібно відповідати чітким вимогам щодо стажу та умов праці.

Про це вказано у Законі України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

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Хто має право на підвищену пенсію

Право на пільгове пенсійне забезпечення мають громадяни, чиї посади та професії включені до Списку № 1 робіт із особливо шкідливими та важкими умовами праці за умови зайнятості повний робочий день. Зокрема, це стосується:

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працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості;

фахівців, зайнятих видобутком вугілля, залізної руди, руд кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих та озокеритних руд;

робітників шахтобудівних підприємств, які працюють під землею.

Які умови виходу на пенсію та вимоги до стажу

Базовий вік для виходу на таку пенсію становить 50 років. При цьому встановлено вимоги до страхового стажу:

для чоловіків: щонайменше 25 років загального стажу, з яких не менше 10 років — на роботах зі шкідливими умовами;

для жінок: щонайменше 20 років загального стажу, з яких не менше 7 років і 6 місяців — на відповідних роботах.

Для працівників, які протягом усього робочого дня були зайняті безпосередньо на підземному видобутку або будівництві шахт і рудників, передбачено призначення пенсії незалежно від віку — за наявності необхідного пільгового стажу.

Який розрахунок пенсії та необхідні документи

Розмір виплати для шахтарів обчислюється у розмірі 80% від їхнього середнього заробітку, незалежно від останнього місця роботи. Наприклад, за умови середньої заробітної плати у 25 000 гривень, пенсійне забезпечення становитиме орієнтовно 20 000 гривень.

Водночас законодавство визначає мінімальний поріг, нижче якого виплата бути не може. У 2026 році він відповідає трьом прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб і становить 7 785 гривень. У разі перегляду соціальних стандартів із 1 січня 2027 року ця сума також підлягатиме перерахунку.

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Оформлення пенсії здійснюється у територіальних органах Пенсійного фонду України за місцем проживання. До заяви необхідно додати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

трудову книжку та довідку про заробітну плату;

документи, що підтверджують пільговий стаж та роботу в небезпечних умовах.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, у проєкті держбюджету України на 2027 рік видатків на соціалку заклали понад 540 мільярдів гривень — це одразу на 72 мільярди більше, ніж торік. Утім, навіть із додатковими мільярдами урядовці поки не дають чіткої відповіді, чи чекати українцям підвищення пенсій.

Окрім цього, в Україні спростили підтвердження стажу для пенсії, якщо документи втрачені, знищені або в них бракує записів. Нові правила перш за все захистять людей, які залишилися без паперів через війну чи окупацію.

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