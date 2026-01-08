Пенсія з інвалідності: як оформити військовослужбовцю виплати

Українські військовослужбовці, які отримали інвалідність, мають право на особливі пенсійні виплати

Реклама

Військовослужбовці після звільнення можуть оформити пенсію з інвалідності. Якщо причиною стала травма або хвороба, отримана на війні, сума виплат становитиме не менше 9 478 гривень.

Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Звільнені з військової частини особи мають право на пенсію по інвалідності, якщо отримали цей статус під час служби або не пізніше, як через три місяці після звільнення. Також це право зберігається, якщо інвалідність настала пізніше, але через травму або контузію з минулого, отриману на службі або під час захисту України.

Реклама

Важливо — пенсія призначається лише після звільнення.

Військових залежно від того, яка причина їхнього статусу, ділять на такі категорії:

особи з інвалідністю внаслідок війни (поранення, контузії, каліцтва або захворювання були отримані під час захисту України або виконання службових обов’язків)

інші військові з інвалідністю (каліцтво було отримане в результаті нещасного випадку, не пов’язаного зі службою, або захворювання, пов’язаного з нею)

Як оформити виплати

Заяву про призначення такої пенсії потрібно подавати до територіального органу Пенсійного фонду через уповноважені структурні підрозділи Міноборони. Мобілізованим іншими міністерствами й органами треба звертатись до відповідних підрозділів.

Пенсія з інвалідності — розмір

Пенсії з інвалідності, отриманій внаслідок війни, відносно суми грошового забезпечення становлять:

для І групи — 100%

для ІІ групи — 80%

для ІІІ групи — 60%

Іншим військовим з інвалідністю відповідно заробітку платять:

Реклама

для І групи — 70%

для ІІ групи — 60%

для ІІІ групи — 40%

Водночас мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни має становити не менш як:

16 847 гривень для І групи

13 822 гривень для ІІ групи

9 478 гривень для ІІІ групи

Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 січня 2026 зросте і мінімальна пенсія в Україні, яка залежить від цього показника.

Тож мінімальна пенсія 2026 року зросте на 234 гривні — до 2595 грн.