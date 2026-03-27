Пенсія з пошти на карту: як перевести онлайн

Банківська картка / © Firestock

Реклама

Перевести пенсію з «Укрпошти» на банківську картку можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України без необхідності особистого відвідування установ. У Головному управлінні Пенсійного фонду в Тернопільській області зазначають, що така можливість дозволяє змінити спосіб отримання виплат дистанційно.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Спочатку потрібно відкрити банківський рахунок і оформити пенсійну картку з відповідними реквізитами. Далі слід підготувати скановані копії паспорта та ідентифікаційного коду для завантаження на портал.

Реклама

Після цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У відповідному розділі потрібно обрати послугу внесення змін до пенсійної справи та подати заяву про зміну способу виплати пенсії.

Під час заповнення заяви необхідно вказати номер банківського рахунку у форматі IBAN. Потім слід додати підготовлені документи, сформувати заяву, підписати її електронним підписом і надіслати до Пенсійного фонду.

Результат розгляду заяви можна перевірити в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення».

Нагадаємо, уряд України визначив, що у квітні пенсіонери та одержувачі соціальних допомог отримають одноразову грошову доплату у розмірі 1500 гривень. Для отримання грошової доплати звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно! Одноразова доплата українським пенсіонерам у сумі 1500 гривень надійде автоматично.