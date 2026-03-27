ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Пенсія з пошти на карту: як перевести онлайн

Перевести пенсію з «Укрпошти» на банківську картку можна онлайн через Пенсійний фонд.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Банківська картка

Банківська картка / © Firestock

Перевести пенсію з «Укрпошти» на банківську картку можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України без необхідності особистого відвідування установ. У Головному управлінні Пенсійного фонду в Тернопільській області зазначають, що така можливість дозволяє змінити спосіб отримання виплат дистанційно.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Спочатку потрібно відкрити банківський рахунок і оформити пенсійну картку з відповідними реквізитами. Далі слід підготувати скановані копії паспорта та ідентифікаційного коду для завантаження на портал.

Після цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У відповідному розділі потрібно обрати послугу внесення змін до пенсійної справи та подати заяву про зміну способу виплати пенсії.

Під час заповнення заяви необхідно вказати номер банківського рахунку у форматі IBAN. Потім слід додати підготовлені документи, сформувати заяву, підписати її електронним підписом і надіслати до Пенсійного фонду.

Результат розгляду заяви можна перевірити в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення».

Нагадаємо, уряд України визначив, що у квітні пенсіонери та одержувачі соціальних допомог отримають одноразову грошову доплату у розмірі 1500 гривень. Для отримання грошової доплати звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно! Одноразова доплата українським пенсіонерам у сумі 1500 гривень надійде автоматично.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie