Пенсія за інвалідністю: які виплати отримуватимуть українці від 1 грудня

Якою буде пенсія за інвалідністю у грудні 2025 року

Реклама

У грудні 2025 року українські пенсіонери з інвалідністю отримають виплати від держави. Розмір пенсії залежить від групи та страхового стажу.

Особливу увагу приділено військовим, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій: для них встановлено окремі, значно вищі мінімальні виплати. Також діятимуть окремі норми та мінімуми для громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Які виплати будуть для пенсіонерів з інвалідністю у грудні 2025 року — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Що відомо про пенсію по інвалідності у грудні 2025 року

Пенсію по інвалідності можуть оформити лише ті громадяни, кому цей статус офіційно встановила медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Щоб почати отримувати гроші, людина повинна мати страховий стаж. від одного до п’ятнадцяти років, і ця тривалість залежить від того, у якому саме віці вам призначили інвалідність.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) роз’яснили, що мінімальна сума виплати для людей з інвалідністю залежить від двох факторів: групи інвалідності та кількості страхового стажу. Ці суми розраховуються як певний відсоток від загальної пенсії за віком:

I група — 100%;

II група — 90%;

III група — 50%.

Окрім того, у Пенсійному фонді зауважують, що виплата призначається на строк, який відповідає періоду встановлення інвалідності.

В Україні пенсія з інвалідності призначається на строк, який відповідає періоду встановлення інвалідності

Водночас пенсія по інвалідності в Україні — це не єдиний вид допомоги від держави. Люди з інвалідністю також можуть розраховувати на різні додаткові виплати, такі як надбавки або інші види фінансової підтримки.

Реклама

Відтак, пенсіонер із третьою групою, котрий не працює і на утриманні якого перебуває неповнолітня дитина, може отримати 150 гривень.

Одинокі люди з інвалідністю третьої групи, які досягли пенсійного віку, мають право на невелику додаткову виплату — 50 гривень. Головна умова полягає в тому, що ця особа не повинна отримувати жодної іншої державної допомоги, призначеної «на догляд».

Механізм нарахування виплат українцям з інвалідністю також регулюється постановою Кабінету Міністрів №265. Згідно з нею, якщо загальна сума щомісячної фінансової допомоги є нижчою за встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, людина обов’язково отримає додаткову щомісячну надбавку. Ця надбавка гарантує, що загальна виплата досягне рівня прожиткового мінімуму.

Наприклад: станом на 26 листопада 2025 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню. Якщо людина отримує пенсію по інвалідності в розмірі 2000 гривень, їй автоматично доплатять 361 гривню, щоб сума дорівнювала мінімально гарантованій.

Реклама

Водночас максимальна сума пенсії не може бути більшою, ніж десятикратний розмір прожиткового мінімуму. Варто зауважити, що це правило не поширюється на військовослужбовців, які брали участь у захисті України, починаючи з 2014 року — для них цей ліміт скасовано.

Останнє підвищення пенсій по інвалідності відбулося навесні, у березні 2025 року. Грудневі виплати відображають ці зміни, оскільки розрахунок відбувається за оновленою системою, передбаченою чинним законодавством.

Якою буде пенсія для військових з інвалідністю від 1 грудня

Для військовослужбовців діють окремі правила, зазначають у Міністерстві оборони України. Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності:

у період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Мінімально гарантований розмір грошової допомоги для військових, які отримали інвалідність унаслідок участі в бойових діях, у грудні становитиме:

Реклама

I група — від 16 847 гривень;

II група — від 13 822 гривень;

III група — від 9 478 гривень.

Фактична сума залежить від групи та становить 60–100% грошового забезпечення.

Для інших категорій військових мінімальні відсотки нижчі:

I група — 70%,

II група — 60%,

III група — 40% від грошового забезпечення.

Своєю чергою у ПФУ наголошують, що мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група — 16 847 гривень;

ІІ група — 13 822 гривень;

ІІІ група — 9 478 гривень.

Якою буде пенсія по інвалідності від 1 грудня для «чорнобильців»

Громадяни, які отримали статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на спеціальні пенсійні виплати.

Реклама

У ПФУ пояснили, що існує два основні способи розрахунку розміру цієї пенсії, обираючи той, що буде вигіднішим для людини:

враховується заробітна плата, яку особа отримувала за період з 1986 по 1990 рік;

або враховується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні на 1 січня поточного року.

У грудні мінімальні виплати для постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС становитимуть:

I група — 9 855 гривень;

II група — 7 884 гривень;

III група — 6 077 гривень.

Ліквідатори отримуватимуть більші виплати. Від 1 березня 2025 року мінімальні розміри становлять:

I група — 17 486 гривень;

II група — 13 989 гривень;

III група — 10 491 гривня.

Раніше ТСН.ua писав про те, чи вигідно пенсіонерам в Україні продовжувати працювати після 60 років. Як пояснюють у Пенсійному фонді, рішення щодо цього рішення може вплинути на розмір майбутніх пенсійних виплат, адже дозволяє їх значно збільшити шляхом накопичення додаткового страхового стажу.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.