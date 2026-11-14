Пенсія за особливі заслуги: хто отримує понад 5 тисяч гривень щомісяця

Пенсія

Реклама

В Україні деяким громадянам передбачена пенсія за особливі заслуги, яку встановлюють за визначні геройські вчинки чи суттєві трудові досягнення. З 1 березня 2026 року для борців за незалежність України у ХХ столітті, які відповідають критеріям закону, її розмір становить 5 667,51 гривні на місяць.

Про це повідомляє ПФУ.

Реклама

Згідно із чинним законодавством, зокрема, пенсію за особливі заслуги перед Україною можуть встановлювати для громадян певних професій. Порядок оформлення, суми та коло осіб визначає закон №1767-III «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Реклама

Право на таку пенсію можуть надавати:

Героям України, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами, особам зі званням «народний»

Ветеранам війни, нагородженим за особисту мужність у захисті країни

Видатним спортсменам, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажів

Особам, відзначеним держнагородами, почесними званнями та преміями

Матерям, які виховали п’ять і більше дітей до 6-річного віку (а також самотнім батькам)

Борцям за незалежність України та реабілітованим жертвам репресій

Пенсію за особливі заслуги встановлюють як надбавку до основної пенсії:

пенсії за віком

пенсії з інвалідності

пенсії у разі втрати годувальника

пенсії за вислугу років

Пенсія в Україні — останні новини

У грудні 2026 року пенсіонери, які виховали щонайменше п’ятьох дітей, можуть отримувати щомісячну надбавку від 908 до 1038 гривень. Розмір доплати за особливі заслуги перед Україною залежить від кількості дітей і призначається Пенсійним фондом за чинним законодавством.

Окрім того, 2027 року Мінсоцполітики пропонує переглянути солідарну пенсійну систему, запровадивши базову та страхову складові й змінивши розрахунок страхової пенсії. За задумом, сукупна виплата з цих частин має становити не менше 6000 гривень, а страхова частина залежатиме від сплачених внесків.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів