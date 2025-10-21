Пенсія за віком: чому декому з українців вигідно відкласти поданняу заяви до 2026 року

Пенсія за віком

Існує важливий фінансовий нюанс, через який громадянам, чиє 60-річчя припадає на кінець 2025 року, варто розглянути можливість відкласти формальне звернення до ПФУ до початку 2026 року.

Чому деяким майбутнім пенсіонерам вигідно відкласти подання заяви про призначення пенсії на наступний рік

Головна причина цього, як стверджують експерти, у формулі розрахунку пенсії. Розмір виплати залежить від багатьох показників, але один із яких — середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Тому при зверненні 2025 року для розрахунку береться середня зарплата за 2022, 2023 та 2024 роки. За попередніми даними, цей показник для 2025 року становить близько 15057 грн.

При зверненні у 2026 році для розрахунку буде використана середня зарплата за 2023, 2024 та 2025 роки. Враховуючи високі темпи зростання офіційних зарплат, прогнозується, що цей показник для 2026 року може становити близько 17244 грн (або навіть більше, за оптимістичними прогнозами).

Таким чином, різниця в базовій середній зарплаті для розрахунку пенсії становить понад 2100 грн, або приблизно 15%. Звернення у 2026 році, по суті, дозволяє майбутньому пенсіонеру «спіймати» вищу базу для обчислення, що збільшить кінцеву щомісячну виплату.

Наприклад, якщо розрахункова пенсія у 2025 році становила б 10000 грн, то за рахунок вищої середньої зарплати, обрахованої у 2026 році, вона може сягнути близько 11500 грн, зазначають фахівці.

Дедлайн для збереження виплат: правило трьох місяців

Щоб скористатися перевагою вищої бази 2026 року і водночас не втратити жодного дня виплат, необхідно дотриматися важливої норми законодавства:

Заява на призначення пенсії має бути подана не пізніше, ніж через три місяці з дня досягнення пенсійного віку. Приклад, якщо вам виповнюється 60 років 11 листопада 2025 року, ви набуваєте право на пенсію. Якщо ви подасте заяву до ПФУ, наприклад, 10 лютого 2026 року (тобто в межах трьох місяців), пенсія вам буде призначена із 12 листопада 2025 року (з дати набуття права). У цьому випадку ви отримаєте всі виплати «заднім числом», але вже розраховані за вищою середньою зарплатою 2026 року.

Кому вигідно чекати, а кому — не варто

Фінансовий виграш від перенесення подачі заяви стосується тих, хто досягає 60 років у жовтні, листопаді та грудні 2025 року. Вони можуть безпечно відкласти звернення на початок 2026 року, гарантуючи собі вищу базу для розрахунку.

Особам, які набули право на пенсію до 1 жовтня 2025 року, відкладати звернення до 2026 року невигідно. Якщо пропустити тримісячний термін, ПФУ не зможе нарахувати виплати «заднім числом» за пропущений період, і людина просто втратить кілька місяців своєї пенсії.

Порада: перевіряйте свої дані

Майбутнім пенсіонерам варто уважно перевіряти свої дані у Пенсійному фонді. Особливо це стосується тих, хто отримує на пенсійному калькуляторі занадто низький результат (наприклад, 3500 грн). Це може бути пов’язано з тим, що система автоматично врахувала лише старі дані про заробіток (до липня 2000 року). Необхідно проконтролювати включення до розрахунку найвигіднішого періоду — 60 місяців поспіль до липня 2000 року без перерв у роботі.

Правильний вибір дати звернення та ретельна перевірка даних можуть стати вирішальними для забезпечення значно більших щомісячних виплат.