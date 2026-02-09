Пенсія за віком: як на виплату впливає зарплата

Щороку пенсії підвищують на певний коефіцієнт / © ТСН.ua

Щороку в Україні зростають вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

У ПФУ пояснили, що для обчислення пенсії враховується зарплата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи від 1 липня 2000 року.

У відомстві зауважили, що зарплата за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу, починаючи від 1 липня 2000-го — за даними, які містяться в системі персоніфікованого обліку.

«У разі якщо, за період від 1 липня 2000 року до 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески», — пояснили у ПФУ.

У разі, якщо сума страхових внесків сплачена, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), до зарплати для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати.

Так, для обчислення пенсії зарплата визначається за формулою (ст. 40 закону):

Зп = Зс * (Ск: К), де:

Зп — зарплата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях

Зс — середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення по призначення пенсії

Зарплата для призначення пенсії визначається з середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016-й і 2017 роки

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожен місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn)

К — страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи

Як розраховується коефіцієнт заробітної плати

Коефіцієнт зарплати застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується під час обчислення пенсії, визначається за формулою:

Кз = Зв: Зс, де:

Кз — коефіцієнт зарплати застрахованої особи

Зв — сума зарплати застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати

Зс — середня зарплата в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини 5 статті 10 закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» — за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь

Нагадаємо, пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію або не подали заяву про неотримання пенсії від Росії, можуть не отримати виплати в лютому 2026 року.