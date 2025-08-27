Пенсія за вислугу років для вчителів 2025 року: який розмір виплат

Пенсія за вислугу років для педагогів має свої обмеження згідно з чинним законодавством / © pixabay.com

Реклама

2025 року вчителі можуть вийти на пенсію за вислугу років, досягнувши 55-річного віку та маючи щонайменше 30 років педагогічного стажу. Розмір пенсії розраховується індивідуально.

Згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення для виходу на пенсію за вислугу років» вчителям необхідно досягти 55 віку та мати не менше 30 років педагогічного стажу.

Дані вимоги діють для осіб, які не мали необхідного стажу до 1 січня 2016 року. Для тих працівників, хто до цієї дати мав відповідний стаж, можливість виходу на пенсію за вислугу років зберігається незалежно від віку.

Реклама

У страховий стаж включаються періоди трудової діяльності в освітніх установах державної або комунальної форми власності, якщо працівник обіймав посаду, визначену у Переліку педагогічних і науково-педагогічних посад (затвердженому постановою КМУ №909).

Розрахунок стажу здійснюється роботодавцем. Рівень надбавки залежить від кількості років спеціального стажу в галузі освіти:

до 3 років — надбавка не надається

3–10 років — +10%

10–20 років — +20%

понад 20 років — +30%

Підвищення надбавки за вислугу років здійснюється:

від місяця, наступного за тим, коли виникло право, якщо всі документи є у роботодавця

від дати, коли працівник подав документи самостійно

Надбавка за вислугу років виплачується як за основним місцем праці, так і за сумісництвом.

Реклама

Якщо працівник поєднує викладацьку діяльність з адміністративною роботою, надбавка нараховується як на посадовий оклад, так і на навчальне навантаження.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року українські вчителі почали отримувати "вчительську тисячу" — доплату в розмірі 1300 грн (1000 грн після оподаткування), а від вересня вона зросте до 2600 грн (2000 грн після оподаткування).